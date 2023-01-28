Белгородцам на акции памяти раздали блокадный хлеб

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
На акции в память о блокаде Ленинграда «Блокадный хлеб» белгородцам рассказали об истории того времени и раздали кусочки хлеба весом в 125 граммов.
Волонтёры стояли около солнечных часов на Народном бульваре и общались с прохожими. Ребята раздавали прохожим листовки и рассказывали о днях блокады, длившейся 872 дня. Многие ленинградцы тогда умерли не из-за бомбёжек, а от голода.
Хлеб готовили студенты Белгородского техникума общественного питания. В общей сложности испекли 40 буханок. Участвовали в акции «Волонтёры Победы», волонтёры «Бессмертного полка России» и ученики школы № 40.