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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Белгородцам на акции памяти раздали блокадный хлеб

28 января 2023, 13:30
Фото: видео «Вести. Белгород»

В Белгороде прошла всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»

Горожанам рассказали об истории блокады Ленинграда и выдали её главный символ ­— хлеб. Проходила акция в центре города.

На акции в память о блокаде Ленинграда «Блокадный хлеб» белгородцам рассказали об истории того времени и раздали кусочки хлеба весом в 125 граммов. 

Волонтёры стояли около солнечных часов на Народном бульваре и общались с прохожими. Ребята раздавали прохожим листовки и рассказывали о днях блокады, длившейся 872 дня. Многие ленинградцы тогда умерли не из-за бомбёжек, а от голода.

Хлеб готовили студенты Белгородского техникума общественного питания. В общей сложности испекли 40 буханок. Участвовали в акции «Волонтёры Победы», волонтёры «Бессмертного полка России» и ученики школы № 40.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Общество#Город#Акция#Блокада#Волонтёр
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