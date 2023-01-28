Белгородцам на акции памяти раздали блокадный хлеб

Волонтёры стояли около солнечных часов на Народном бульваре и общались с прохожими. Ребята раздавали прохожим листовки и рассказывали о днях блокады, длившейся 872 дня. Многие ленинградцы тогда умерли не из-за бомбёжек, а от голода.