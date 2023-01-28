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Published Сегодня, 11:20

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Updated Сегодня, 11:23

60 млн рублей выделили на помощь молодым белгородским аграриям

28 января 2023, 11:20
Фото: 1MI

В Белгородской области выделят деньги фермерам в рамках конкурса «Агростартап»

В регионе стартовал грантовый конкурс «Агростартап», направленный на поддержку предпринимателей в сфере сельского хозяйства, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородским молодым фермерам и начинающим предпринимателям выделили 60 млн рублей на помощь в развитии хозяйств. Глава региона Вячеслав Гладков анонсировал старт грантового конкурса «Агростартап».

Со слов губернатора, начался сбор заявок на участие в конкурсе. Деньги можно направить на строительство складских и производственных помещений, приобретение оборудования, выкуп земли. Заявки подаются в министерство сельского хозяйства региона. 

Напомним, в 2022 году фермерам на развитие выделили 58 млн рублей. Всего в регионе реализовали 20 предложенных проектов.

За год белгородские сельхозпредприятия получили гранты на сумму более 58 млн рублей
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#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Сельское хозяйство#Общество#Гранты#Агростартап
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