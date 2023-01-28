60 млн рублей выделили на помощь молодым белгородским аграриям

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Белгородским молодым фермерам и начинающим предпринимателям выделили 60 млн рублей на помощь в развитии хозяйств. Глава региона Вячеслав Гладков анонсировал старт грантового конкурса «Агростартап».
Со слов губернатора, начался сбор заявок на участие в конкурсе. Деньги можно направить на строительство складских и производственных помещений, приобретение оборудования, выкуп земли. Заявки подаются в министерство сельского хозяйства региона.
Напомним, в 2022 году фермерам на развитие выделили 58 млн рублей. Всего в регионе реализовали 20 предложенных проектов.