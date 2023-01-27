В выходные белгородцев ожидают мороз и туман

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В Белгородской области в субботу, 28 января, местами ожидается туман, без существенных осадков. Ночью температура составит -11…-6 °С. Днём синоптики обещают от -5 °С до 0 °С.
Такая же температура будет и в воскресенье, 29 января. При этом ожидается небольшой снег в дневное время.
В Белгороде 28 января ночью -8 °С и до -1 °С днём. Без осадков. Такая же погода и в воскресенье. Осадки в областном центре обещают только со вторника, 31 января.