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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

В выходные белгородцев ожидают мороз и туман

27 января 2023, 13:23
Фото: 1MI
Ночью в регионе по-прежнему будет морозно, а днём температура поднимется до 0 °С. Прогноз погоды опубликовало областное ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородской области в субботу, 28 января, местами ожидается туман, без существенных осадков. Ночью температура составит -11…-6 °С. Днём синоптики обещают от -5 °С до 0 °С.

Такая же температура будет и в воскресенье, 29 января. При этом ожидается небольшой снег в дневное время.

В Белгороде 28 января ночью -8 °С и до -1 °С днём. Без осадков. Такая же погода и в воскресенье. Осадки в областном центре обещают только со вторника, 31 января.

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#Снег#Туман#Прогноз погоды#Белгородская область#Белгород#Наталья Корявых#Мороз#Погода
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