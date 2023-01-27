В повреждённом при обстреле доме по улице Губкина завершились ремонтные работы

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Многоквартирный дом пострадал ещё в октябре прошлого года во время обстрела со стороны ВСУ. Больше всего повреждений получили две квартиры на последнем этаже и технический этаж.
На сегодняшний день ремонтные работы в многоэтажке завершены, осталось только докупить мебель. Об этом глава региона сообщил на своей странице в соцсетях.
Все мелкие повреждения в 21 жилом помещении были устранены оперативно: где-то выпали вентиляционные решетки, где-то незначительные повреждения были у потолочных конструкций. Строители отработали на совесть, как и все службы, за что им отдельные слова благодарности. Вижу качество работ, делали все, как для себя, на совесть. Очень скоро все жители вернутся в свои уютные квартиры в этом доме и все будет хорошо.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что после попадания снаряда в дом 21 человека эвакуировали в гостиницу, где обеспечили их питанием. Восстановительные работы планировалось закончить к 1 февраля.