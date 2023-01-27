В обстреливаемом белгородском приграничье попытаются продать дом и землю на торгах

Всего в указанный день выставят на продажу семь лотов. В их числе не только дом и участок в приграничном селе, но и земельный участок в городе Шебекино. Его продают за 129 тыс. рублей. Площадь — 375 кв. м. Торги назначило межрегиональное территориальное управление Росимущества в Курской и Белгородской областях.