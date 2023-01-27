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Published Сегодня, 14:40

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Updated Сегодня, 14:42

В обстреливаемом белгородском приграничье попытаются продать дом и землю на торгах

27 января 2023, 14:40
Фото: 1MI
За домовладение просят 500 тыс. рублей. Продают в селе и участок площадью 3,3 тыс. кв. м за почти 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

28 февраля дом в приграничной Журавлёвке выставят на торги. Домовладение планируют продать за 529 тыс. рублей. В селе продают и земельный участок площадью 3,3 тыс. кв. м. Начальная цена — 980 тыс. рублей.

Всего в указанный день выставят на продажу семь лотов. В их числе не только дом и участок в приграничном селе, но и земельный участок в городе Шебекино. Его продают за 129 тыс. рублей. Площадь — 375 кв. м. Торги назначило межрегиональное территориальное управление Росимущества в Курской и Белгородской областях.

Ранее глава Белгородского района Владимир Перцев говорил, что чаще всего от обстрелов в муниципалитете страдают Журавлёвка, Нехотеевка, Щетиновка и Красный Хутор. Шебекинский горокруг также постоянно находится под огнём ВСУ.

 

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Шебекинский горокруг#Общество#Приграничье#Приставы#Торги#Аукцион
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