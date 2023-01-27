В обстреливаемом белгородском приграничье попытаются продать дом и землю на торгах

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
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Updated Сегодня, 14:42
28 февраля дом в приграничной Журавлёвке выставят на торги. Домовладение планируют продать за 529 тыс. рублей. В селе продают и земельный участок площадью 3,3 тыс. кв. м. Начальная цена — 980 тыс. рублей.
Всего в указанный день выставят на продажу семь лотов. В их числе не только дом и участок в приграничном селе, но и земельный участок в городе Шебекино. Его продают за 129 тыс. рублей. Площадь — 375 кв. м. Торги назначило межрегиональное территориальное управление Росимущества в Курской и Белгородской областях.
Ранее глава Белгородского района Владимир Перцев говорил, что чаще всего от обстрелов в муниципалитете страдают Журавлёвка, Нехотеевка, Щетиновка и Красный Хутор. Шебекинский горокруг также постоянно находится под огнём ВСУ.