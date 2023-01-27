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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

В Белгородской области за 12 млн рублей модернизируют региональную систему госзакупок

27 января 2023, 13:15
Фото: 1MI
Заказчик работ — министерство финансов и бюджетной политики области. Контракт появился на госзакупках.

Региональный минфин заключил контракт на 12 600 000 с ООО «Бюджетные и финансовые технологии». ООО «БФТ» должен выполнить работы по модернизации региональной информационный системы закупок области. Работы будут касаться автоматизации процессов нормирования и расчёта начальной (максимальной) цены контракта. Источник финансирования — бюджет Белгородской области.

Срок выполнения условия контракта — не позднее 15 декабря 2023 года.

Цель модернизации системы — автоматизировать процесс установления требований к закупаемым товарам, работам и услугам, сформировать региональный каталог товаров, работ и услуг, автоматизировать процесс расчёта начальной центры контракта.

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#Закупки#Контрактная система#Оптимизация#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Белгородская область
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