В Белгородской области за 12 млн рублей модернизируют региональную систему госзакупок

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Региональный минфин заключил контракт на 12 600 000 с ООО «Бюджетные и финансовые технологии». ООО «БФТ» должен выполнить работы по модернизации региональной информационный системы закупок области. Работы будут касаться автоматизации процессов нормирования и расчёта начальной (максимальной) цены контракта. Источник финансирования — бюджет Белгородской области.
Срок выполнения условия контракта — не позднее 15 декабря 2023 года.
Цель модернизации системы — автоматизировать процесс установления требований к закупаемым товарам, работам и услугам, сформировать региональный каталог товаров, работ и услуг, автоматизировать процесс расчёта начальной центры контракта.