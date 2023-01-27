В Белгородской области за 12 млн рублей модернизируют региональную систему госзакупок

Региональный минфин заключил контракт на 12 600 000 с ООО «Бюджетные и финансовые технологии». ООО «БФТ» должен выполнить работы по модернизации региональной информационный системы закупок области. Работы будут касаться автоматизации процессов нормирования и расчёта начальной (максимальной) цены контракта. Источник финансирования — бюджет Белгородской области.