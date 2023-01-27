В Белгородской области перенесут общественные слушания по приёмке общежитий на вечер

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Published Сегодня, 04:49
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Сегодня, 27 января, состоятся общественные слушания по приёмке двух общежитий в Волоконовке: по улицам Чехова и Советская. Изначально для проведения слушаний было выбрано утреннее время — 11:30. Однако губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил изменить время на более удобное для всех жителей, чтобы на общественные слушания действительно пришли люди.
Поэтому давайте все-таки перенесём на вечер, на 18 часов, когда все спокойно будут находиться дома, придут и выскажут свое мнение по поводу того, как отремонтированы были их жилые помещения. Которые находились в достаточно непростой ситуации. Зачем мы это делаем? Мы просто хотим, чтобы работы выполнялись качественно, чтобы не стыдно было людям в глаза смотреть и чтобы люди жили счастливо в своем жилье.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также редакция «Бел.Ру» писала о бывшем общежитии по Михайловскому шоссе, 16. Жильцы жалуются на условия проживания с 2019 года: весь их дом в больших трещинах, на стенах и потолке плесень.Этот дом признан аварийным с 2021 года, а в 2022 году жителей обещали переселить.
В мэрии ответили, что средств на переселение жильцов пока нет, а белгородские следователи обещали провести проверку по признакам халатности.
До конца этого года в Белгородской области планируется отремонтировать девять бывших общежитий. На эти работы уже выделили 250 млн рублей.