В Белгородской области перенесут общественные слушания по приёмке общежитий на вечер

Сегодня, 27 января, состоятся общественные слушания по приёмке двух общежитий в Волоконовке: по улицам Чехова и Советская. Изначально для проведения слушаний было выбрано утреннее время — 11:30. Однако губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил изменить время на более удобное для всех жителей, чтобы на общественные слушания действительно пришли люди.