В Белгородской области не действует «сельская ипотека» под 0,1%

Также вопрос о «сельской ипотека» под 0,1% задавали белгородцы в комментариях под постом губернатора в соцсетях. Местные жители интересуются, почему Белгородскую область не включили в эту программу. На вопрос жителей ответил Андрей Антоненко, министр сельского хозяйства и продовольствия области. По словам министра, сниженная процентная ставка будет распространяться на приграничные районы, при модернизации социально-экономической сферы которых оказывается приоритетная государственная поддержка. Перечень был утверждён Стратегией пространственного развития РФ до 2025 года.