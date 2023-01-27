В Белгородской области не действует «сельская ипотека» под 0,1%

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Недавно появилась информация о том, что ставку по «сельской ипотеке» снизили до 0,1% для приграничных территорий. Кредит выдаётся максимум на 25 лет.
Как сообщил «Бел.Ру» эксперт по недвижимости, руководитель компании «LIKE недвижимость» Александр Мильский, Белгородская область под эту программу не попала.
Белгородская область не в списках. Встречался с банками, мне всё это подтвердили.
Следует из видеобращения Александа Мильского в VK
Также вопрос о «сельской ипотека» под 0,1% задавали белгородцы в комментариях под постом губернатора в соцсетях. Местные жители интересуются, почему Белгородскую область не включили в эту программу. На вопрос жителей ответил Андрей Антоненко, министр сельского хозяйства и продовольствия области. По словам министра, сниженная процентная ставка будет распространяться на приграничные районы, при модернизации социально-экономической сферы которых оказывается приоритетная государственная поддержка. Перечень был утверждён Стратегией пространственного развития РФ до 2025 года.
Решение о включении тех или иных территорий в перечень принимается правительством Российской Федерации и не входит компетенцию региональных органов исполнительной власти.
Андрей Антоненко
Чтобы подробнее разобраться в этом вопросе, редакция «Бел.Ру» готовит официальный запрос в правительство области.
Кроме того, Антоненко дополнил, что «сельская ипотека» распространяется на сельские территории и сельские агломерации. Города, где проживает свыше 30 тыс. человек (Белгород, Валуйки, Губкин, Старый Оскол, Шебекино) не участвуют в этой программе. Также министр подчеркнул, что условия предоставления «сельской ипотеки» регулируются уполномоченными кредитными организациями.