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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

В Белгородской области ищут пропавшую больше недели назад женщину

27 января 2023, 12:40
Фото: https://vk.com/lizaalert_belgorod

Пенсионерка в Белгородской области ушла из дома 10 дней назад и не вернулась

83-летнюю Валентину Ярмонову из села Горки Красненского района ищут уже десять дней. О пропаже белгородки сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт».
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Поиски

В Белгородской области ищут 83-летнюю Валентину Ярмонову. Местонахождение женщины неизвестно уже десять дней. 17 января пенсионерка вышла из дома и не вернулась.

Рост белгородки — 155 см, телосложение нормальное, волосы седые, глаза голубые. В день пропажи женщина была одета в коричневую шубу до колен, чёрные сапоги и платок.

Всех тех, кто что-либо знает о пенсионерке, просят позвонить на горячую линию отряда по телефону 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ) или 112.

 

Фото: https://vk.com/lizaalert_belgorod

Напомним, на днях также пропала пенсионерка из Северного Белгородского района. Нину Стащенко искали с 24 января. Уже на следующий день её нашла полиция.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Красненский район#Поиски#Пропал человек#Пенсионерка#Лиза Алерт
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