В Белгородской области ищут пропавшую больше недели назад женщину

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
В Белгородской области ищут 83-летнюю Валентину Ярмонову. Местонахождение женщины неизвестно уже десять дней. 17 января пенсионерка вышла из дома и не вернулась.
Рост белгородки — 155 см, телосложение нормальное, волосы седые, глаза голубые. В день пропажи женщина была одета в коричневую шубу до колен, чёрные сапоги и платок.
Всех тех, кто что-либо знает о пенсионерке, просят позвонить на горячую линию отряда по телефону 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ) или 112.