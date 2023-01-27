В Белгородской области чиновника оштрафовали за нарушения на свалке

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
В Белгородской области прокуратура наказала и. о. руководителя предприятия за нарушение при эксплуатации полигона ТКО. На полигоне МУП «Благоустройство и озеленение» в Чернянском районе, который насчитывает 50 тыс. м2, нет должного забора, а также специальных прудов для сбора мусора и дождевой воды.
За нарушения на и. о. руководителя предприятия завели административное дело по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами»). Виновного оштрафовали на 10 тыс. рублей.
Помимо этого, руководителю внесли представление об устранении нарушений. Дело находится под контролем прокуратуры.