В Белгородской области чиновника оштрафовали за нарушения на свалке

В Белгородской области прокуратура наказала и. о. руководителя предприятия за нарушение при эксплуатации полигона ТКО. На полигоне МУП «Благоустройство и озеленение» в Чернянском районе, который насчитывает 50 тыс. м2, нет должного забора, а также специальных прудов для сбора мусора и дождевой воды.