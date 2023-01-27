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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

В Белгородской области чиновника оштрафовали за нарушения на свалке

27 января 2023, 14:02
Фото: 1MI
Нарушение выявили сотрудники областной прокуратуры в МУП «Благоустройство и озеленение» под Чернянкой. Виновного оштрафовали на 10 тыс. рублей.
Сюжет
Мусор

В Белгородской области прокуратура наказала и. о. руководителя предприятия за нарушение при эксплуатации полигона ТКО. На полигоне МУП «Благоустройство и озеленение» в Чернянском районе, который насчитывает 50 тыс. м2, нет должного забора, а также специальных прудов для сбора мусора и дождевой воды.

За нарушения на и. о. руководителя предприятия завели административное дело по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами»). Виновного оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Помимо этого, руководителю внесли представление об устранении нарушений. Дело находится под контролем прокуратуры.

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#Ася Дугнист#Общество#Мусор#Белгородская область#Чернянский район#Свалка#Полигон ТБО
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