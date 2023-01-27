В Белгороде представили график общественных обсуждений по итогам капремонта МКД

Начнётся всё с улицы Советской, 55 — в 11:00. В 11:30 собрание пройдёт во 2-м Котлозаводском переулке, 8. В 12:00 встретятся с жителями дома № 168 на проспекте Богдана Хмельницкого, в 13:00 — с белгородцами из дома № 7 на Гражданском проспекте и дома № 38 на проспекте Славы.