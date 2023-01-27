В Белгороде представили график общественных обсуждений по итогам капремонта МКД

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Уже завтра, 28 января, в Белгороде проведут общественные обсуждения по итогам капитального ремонта МКД. Собрания с собственниками состоятся по девяти адресам в разное время.
Начнётся всё с улицы Советской, 55 — в 11:00. В 11:30 собрание пройдёт во 2-м Котлозаводском переулке, 8. В 12:00 встретятся с жителями дома № 168 на проспекте Богдана Хмельницкого, в 13:00 — с белгородцами из дома № 7 на Гражданском проспекте и дома № 38 на проспекте Славы.
В 13:30 слушания пройдут на проспекте Славы, 40, в 14:00 — на улице Гоголя, 41. В 14:30 приёмку проведут на Студенческой, 17. Последнее собрание пройдёт на Студенческой, 15.
Ранее мы писали, что в Белгороде решили провести расследование после плохой приёмки многоквартирных домов по итогам ремонта. Тогда губернатор Вячеслав Гладков поручил избавиться от формализма во время таких мероприятий.