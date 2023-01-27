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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В Белгороде представили график общественных обсуждений по итогам капремонта МКД

27 января 2023, 13:14
Фото: 1MI
Стало известно время собраний, на которых подведут итоги капремонта многоквартирных домов. Информацией поделились в администрации Белгорода.

Уже завтра, 28 января, в Белгороде проведут общественные обсуждения по итогам капитального ремонта МКД. Собрания с собственниками состоятся по девяти адресам в разное время.

Начнётся всё с улицы Советской, 55 — в 11:00. В 11:30 собрание пройдёт во 2-м Котлозаводском переулке, 8. В 12:00 встретятся с жителями дома № 168 на проспекте Богдана Хмельницкого, в 13:00 — с белгородцами из дома № 7 на Гражданском проспекте и дома № 38 на проспекте Славы.

В 13:30 слушания пройдут на проспекте Славы, 40, в 14:00 — на улице Гоголя, 41. В 14:30 приёмку проведут на Студенческой, 17. Последнее собрание пройдёт на Студенческой, 15.

Ранее мы писали, что в Белгороде решили провести расследование после плохой приёмки многоквартирных домов по итогам ремонта. Тогда губернатор Вячеслав Гладков поручил избавиться от формализма во время таких мероприятий.

В Белгородской области проведут расследование из-за плохой приёмки МКД после ремонтов
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#Ася Дугнист#Новости Белгорода#Капремонт#Капремонт домов#Мкд#Приёмка#Белгород#Город
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