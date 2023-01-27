В Белгороде определились с ещё одним нормативом стоимости «квадрата» жилья

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В Белгороде определились с нормативом стоимости «квадрата» жилья для расчёта соцвыплат молодым семьям. На первый квартал показатель составил 87 179 рублей.
Для сравнения: в аналогичный период прошлого года действовал норматив в 63 940 рублей.
Показатель определяют для расчёта социальных выплат молодым семьям на покупку или строительство жилья в рамках профильной госпрограммы.
Ранее мэрия утвердила норматив стоимости «квадрата» жилья по соцнайму. На первый квартал 2023 года показатель составляет 96,8 тыс. рублей за квадратный метр.
Также городские власти утвердили норматив рыночной стоимости квадратного метра жилья. По состоянию на первое полугодие 2023 года он составляет 100,3 тыс. рублей. В аналогичный период прошлого года «квадрат» стоил 112,1 тыс. рублей.