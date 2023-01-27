В Белгороде определились с ещё одним нормативом стоимости «квадрата» жилья

Норматив стоимости «квадрата» жилья в Белгороде стал меньше

На первый квартал 2023 года норматив стоимости для расчёта соцвыплат молодым семьям составил 87 179 рублей за квадратный метр. О показателе говорится в документах, опубликованных мэрией.