В Белгороде наказали врача, сделавшего прививку ребёнку без согласия его родителей

Мать ребёнка рассказала о ситуации в Сети. Женщина уточнила, что в поликлинике был отец, однако его поставили в известность о случившемся только уже после прививки. При этом белгородка утверждала, что ребёнка в медучреждении попросили не рассказывать о случившемся маме.