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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

В Белгороде наказали врача, сделавшего прививку ребёнку без согласия его родителей

27 января 2023, 14:29
Фото: 1MI

Белгородскому врачу объявили выговор за прививку ребёнку без согласия его родителей

Прокуратура провела проверку и выяснила, что в поликлинике № 3 нарушили права ребёнка. В адрес медучреждения направили представление, а виновного врача наказали, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура проверила детскую поликлинику № 3 в Белгороде после истории с вакцинацией ребёнка без согласия родителей. Факт нарушения со стороны педиатра подтвердился.

Мать ребёнка рассказала о ситуации в Сети. Женщина уточнила, что в поликлинике был отец, однако его поставили в известность о случившемся только уже после прививки. При этом белгородка утверждала, что ребёнка в медучреждении попросили не рассказывать о случившемся маме.

Ситуацией заинтересовались правоохранители. В медучреждение направили представление. Врачу, который совершил нарушение, объявили выговор.

«Не говори маме»: медик сделала прививку ребёнку в Белгороде без согласия родителей
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