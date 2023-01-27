В Белгороде наказали врача, сделавшего прививку ребёнку без согласия его родителей

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Прокуратура проверила детскую поликлинику № 3 в Белгороде после истории с вакцинацией ребёнка без согласия родителей. Факт нарушения со стороны педиатра подтвердился.
Мать ребёнка рассказала о ситуации в Сети. Женщина уточнила, что в поликлинике был отец, однако его поставили в известность о случившемся только уже после прививки. При этом белгородка утверждала, что ребёнка в медучреждении попросили не рассказывать о случившемся маме.
Ситуацией заинтересовались правоохранители. В медучреждение направили представление. Врачу, который совершил нарушение, объявили выговор.