Суд принял иск по возмещению с филиала «Белгранкорма» вреда окружающей среде

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Согласно картотеке дел, Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в Арбитражный суд Новгородской области. Ведомство потребовало взыскать с компании «Белгранкорм — Великий Новгород» в бюджет Валдайского муниципального района 30,5 млн рублей.
Средства должны возместить вред, причинённый почвам как объекту охраны окружающей среды.
Суд иск принял. Предварительное заседание состоится 13 марта.
Ранее журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в компанию «Белгранкорм», чтобы узнать подробности.
Справка. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Белгранкорм — Великий Новгород» зарегистрирована в Новгородской области с 2007 года. Отрасль — разведение сельскохозяйственной птицы. Руководитель — Сергей Галицкий. Головная компания — Lorell Limited (Кипр). По итогам 2021 года чистая прибыль компании «Белгранкорм — Великий Новгород» достигла 823 млн рублей.