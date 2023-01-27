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Published Сегодня, 14:27

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Суд принял иск по возмещению с филиала «Белгранкорма» вреда окружающей среде

27 января 2023, 14:27
Фото: 1MI
Истцом выступило Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Суд заявление принял. Дело начнут рассматривать 13 марта.
Сюжет
Суд

Согласно картотеке дел, Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в Арбитражный суд Новгородской области. Ведомство потребовало взыскать с компании «Белгранкорм — Великий Новгород» в бюджет Валдайского муниципального района 30,5 млн рублей.

Средства должны возместить вред, причинённый почвам как объекту охраны окружающей среды.

Суд иск принял. Предварительное заседание состоится 13 марта.

Ранее журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в компанию «Белгранкорм», чтобы узнать подробности.

Справка. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Белгранкорм — Великий Новгород» зарегистрирована в Новгородской области с 2007 года. Отрасль — разведение сельскохозяйственной птицы. Руководитель — Сергей Галицкий. Головная компания — Lorell Limited (Кипр). По итогам 2021 года чистая прибыль компании «Белгранкорм — Великий Новгород» достигла 823 млн рублей.

 

С подразделения «Белгранкорма» требуют 30 млн руб. возмещения вреда окружающей среде
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#Кристина Семенчук#Белгранкорм#Суд#Вред#Окружающая среда#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Великий новгород
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