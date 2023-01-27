Суд принял иск по возмещению с филиала «Белгранкорма» вреда окружающей среде

Согласно картотеке дел, Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в Арбитражный суд Новгородской области. Ведомство потребовало взыскать с компании «Белгранкорм — Великий Новгород» в бюджет Валдайского муниципального района 30,5 млн рублей.