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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Суд отклонил апелляцию белгородской компании из-за товарного знака Ozone

27 января 2023, 13:19
Фото: 1MI
Маркетплейс Ozon планирует выпускать безалкогольные напитки и чай с обозначениями Ozon Fresh и Ozon Express. Эти знаки схожи с маркой воды Ozone белгородской компании ООО «Акама».

В ноябре прошлого года стало известно, что ООО «Интернет Решения» подало в Суд по интеллектуальным правам на белгородскую организацию ООО «Акама». «Интернет Решения» требовали досрочного прекращения охраны спорного товарного знака Ozone из-за его неиспользования. Во время суда «Акама» не доказала факт использования товарного знака. В итоге суд первой инстанции встал на сторону маркетплейса, а «Акама» подала апелляцию.

23 января Суд по интеллектуальным правам рассмотрел кассационную жалобу ООО «Акама». Однако доказать использование товарного знака белгородкая «Акама» так и не смогла. Решение суда первой инстанции оставили без изменения, а кассационную жалобу белгородской компании без удовлетворения. В течение двух месяцев «Акама» может обжаловать решение суда в Судебной коллегии Верховного Суда РФ.

Маркетплейс Ozon оставил белгородскую компанию без товарного знака Ozone
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#Суд по интеллектуальным правам#Жалоба#Товарный знак#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Алина Харина#Озон
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