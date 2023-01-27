Суд отклонил апелляцию белгородской компании из-за товарного знака Ozone

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В ноябре прошлого года стало известно, что ООО «Интернет Решения» подало в Суд по интеллектуальным правам на белгородскую организацию ООО «Акама». «Интернет Решения» требовали досрочного прекращения охраны спорного товарного знака Ozone из-за его неиспользования. Во время суда «Акама» не доказала факт использования товарного знака. В итоге суд первой инстанции встал на сторону маркетплейса, а «Акама» подала апелляцию.
23 января Суд по интеллектуальным правам рассмотрел кассационную жалобу ООО «Акама». Однако доказать использование товарного знака белгородкая «Акама» так и не смогла. Решение суда первой инстанции оставили без изменения, а кассационную жалобу белгородской компании без удовлетворения. В течение двух месяцев «Акама» может обжаловать решение суда в Судебной коллегии Верховного Суда РФ.