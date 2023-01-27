Суд отклонил апелляцию белгородской компании из-за товарного знака Ozone

В ноябре прошлого года стало известно, что ООО «Интернет Решения» подало в Суд по интеллектуальным правам на белгородскую организацию ООО «Акама». «Интернет Решения» требовали досрочного прекращения охраны спорного товарного знака Ozone из-за его неиспользования. Во время суда «Акама» не доказала факт использования товарного знака. В итоге суд первой инстанции встал на сторону маркетплейса, а «Акама» подала апелляцию.