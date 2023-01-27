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Суд обязал кинотеатр «Русич» в Белгороде выплатить долги за вывоз мусора

27 января 2023, 13:41
Фото: 1MI
Решение принял Арбитражный суд Белгородской области. У компании «Белгородский кинопоказ» (кинотеатр «Русич») была задолженность с начала 2019 года по май 2022 года.

Согласно картотеке дел, ЦЭБ обратился в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о выдаче судебного приказа на взыскание с компании «Белгородский кинопоказ» задолженности по договору. Сумму рассчитали с 1 января 2019 года по 31 мая 2022 года. Долг составил 93 тысячи рублей.  Также ЦЭБ попросил взыскать пени в размере 46 тысяч рублей и госпошлину — 2 610 рублей.

Суд встал на сторону ЦЭБа и постановил взыскать с компании «Белгородский кинопоказ» вышеуказанные суммы.

Судебный приказ может быть обжалован в Арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного приказа.

Напомним, ранее с иском к кинотеатру «Русич» обратилась кинопрокатная компания «Вольгафильм». Ситуацию «Бел.Ру» прокомментировал директор кинотеатра «Русич» Денис Загребайлов. По его словам, долг перед кинопрокатной компанией был за старые фильмы. Но после нового года он был полностью оплачен.

 

Кинопрокатная компания обратилась в суд с иском к кинотеатру «Русич» в Белгороде
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#ООО «ЦЭБ»#Киноцентр русич#Иск#Задолженность#Экономика#Белгородский бизнес#Эксклюзив#Белгород#Кристина Семенчук
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