Суд обязал кинотеатр «Русич» в Белгороде выплатить долги за вывоз мусора

Согласно картотеке дел, ЦЭБ обратился в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о выдаче судебного приказа на взыскание с компании «Белгородский кинопоказ» задолженности по договору. Сумму рассчитали с 1 января 2019 года по 31 мая 2022 года. Долг составил 93 тысячи рублей. Также ЦЭБ попросил взыскать пени в размере 46 тысяч рублей и госпошлину — 2 610 рублей.