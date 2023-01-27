Эксперт напомнил, что сейчас в области действует сельская ипотека под 3%. Она распространяется на дома в сельской местности не старше трёх лет. Также в регионе действуют губернаторские программы для соцработников. Кроме того, выгодной является семейная ипотека под 5% годовых и ипотека с господдержкой на новостройки.