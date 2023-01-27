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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Стоит ли покупать недвижимость в Белгороде в 2023 году

27 января 2023, 13:09
Фото: 1MI
Эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости в областном центре.

Руководитель компании «LIKE недвижимость» Александр Мильский рассказал «Бел.Ру» о состоянии рынка недвижимости и выгодных ипотеках, а также дал прогноз на 2023 год.

Цены стабилизировались

По словам Александра Мильского, цены на недвижимость после активного падения в 2023 году стабилизировались. Эксперт подчёркивает, что если не произойдёт резкого усугубления обстановки в экономике или на фоне спецоперации в области, то цены будут «заморожены» на нынешнем уровне.

В рост, я думаю, они не пойдут, а вот падение возможно, если ситуация усугубится.
Александр Мильский

Также по данным эксперта, цены на новостройки и вторичное жильё остались на прежнем уровне в начале года.

Стоит ли покупать сейчас недвижимость?

Как отметил Александр Мильский, в настоящий момент в Белгороде приобретать недвижимость стоит, цены «весьма гуманные». Недвижимость можно приобрести как инвестицию или в свою собственность: «При желании, если поискать, то можно найти что-то "горячее" по хорошей цене».

Эксперт напомнил, что сейчас в области действует сельская ипотека под 3%. Она распространяется на дома в сельской местности не старше трёх лет. Также в регионе действуют губернаторские программы для соцработников. Кроме того, выгодной является семейная ипотека под 5% годовых и ипотека с господдержкой на новостройки.

«Всё зависит от обстановки»

Александр Мильский подчёркивает, что состояние рынка недвижимости в Белгороде будет зависеть от экономической обстановки и спецоперации. Однако эксперт отмечает, что стройка и продажи недвижимости в области продолжатся в любом случае.

Дома будут строиться, потому что продлили льготную ипотеку. Недвижимость всегда продавалась и продаётся, покупалась и покупается. Людям надо где-то жить — кто-то женится, рожает детей, разводится и делит имущество, расширяется, умирает и наследует.
Александр Мильский

Стоит напомнить, что из-за обстановки в области увеличилось количество брошенных домов. В прошлом году количество таких домов увеличилось до восьми тысяч. В прошлом году специалисты привели в надлежащий вид 1153 брошенных дома, а 351 — снесли. Вовлечь эти объекты в повторный оборот пока трудно — они не пользуются спросом.

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