Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Руководитель компании «LIKE недвижимость» Александр Мильский рассказал «Бел.Ру» о состоянии рынка недвижимости и выгодных ипотеках, а также дал прогноз на 2023 год.
По словам Александра Мильского, цены на недвижимость после активного падения в 2023 году стабилизировались. Эксперт подчёркивает, что если не произойдёт резкого усугубления обстановки в экономике или на фоне спецоперации в области, то цены будут «заморожены» на нынешнем уровне.
В рост, я думаю, они не пойдут, а вот падение возможно, если ситуация усугубится.
Александр Мильский
Также по данным эксперта, цены на новостройки и вторичное жильё остались на прежнем уровне в начале года.
Как отметил Александр Мильский, в настоящий момент в Белгороде приобретать недвижимость стоит, цены «весьма гуманные». Недвижимость можно приобрести как инвестицию или в свою собственность: «При желании, если поискать, то можно найти что-то "горячее" по хорошей цене».
Эксперт напомнил, что сейчас в области действует сельская ипотека под 3%. Она распространяется на дома в сельской местности не старше трёх лет. Также в регионе действуют губернаторские программы для соцработников. Кроме того, выгодной является семейная ипотека под 5% годовых и ипотека с господдержкой на новостройки.
Александр Мильский подчёркивает, что состояние рынка недвижимости в Белгороде будет зависеть от экономической обстановки и спецоперации. Однако эксперт отмечает, что стройка и продажи недвижимости в области продолжатся в любом случае.
Дома будут строиться, потому что продлили льготную ипотеку. Недвижимость всегда продавалась и продаётся, покупалась и покупается. Людям надо где-то жить — кто-то женится, рожает детей, разводится и делит имущество, расширяется, умирает и наследует.
Александр Мильский
Стоит напомнить, что из-за обстановки в области увеличилось количество брошенных домов. В прошлом году количество таких домов увеличилось до восьми тысяч. В прошлом году специалисты привели в надлежащий вид 1153 брошенных дома, а 351 — снесли. Вовлечь эти объекты в повторный оборот пока трудно — они не пользуются спросом.