Стартовал прием заявок на гранты программы «Стальное дерево» 2023 года

Сбор социальных инициатив продлится до 28 февраля. Затем их оценят эксперты конкурсной комиссии. Победителей отбора объявят в мае после очной защиты проектов с участием общественников, журналистов, представителей муниципалитетов и бизнеса, фонда «Милосердие». В Год наставника и педагога в России пристальное внимание будет уделяться проектам по поддержке педагогов, которые трудятся в сферах основного и дополнительного образования, культуры и спорта.