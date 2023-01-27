Стартовал прием заявок на гранты программы «Стальное дерево» 2023 года

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Прием заявок проходит на специальной онлайн платформе программы, которую открыли к началу конкурсного отбора. Новый информационный ресурс более наглядно представляет идею конкурса и его направления. Он существенно упрощает для соискателей процедуру подачи заявки и отслеживания всех этапов ее прохождения.
Сбор социальных инициатив продлится до 28 февраля. Затем их оценят эксперты конкурсной комиссии. Победителей отбора объявят в мае после очной защиты проектов с участием общественников, журналистов, представителей муниципалитетов и бизнеса, фонда «Милосердие». В Год наставника и педагога в России пристальное внимание будет уделяться проектам по поддержке педагогов, которые трудятся в сферах основного и дополнительного образования, культуры и спорта.
В этом году размеры грантов программы не изменились. В зависимости от сложности и масштабности проектов они будут трех видов — 200 тыс. рублей, 300 тыс. рублей и 450 тысяч рублей. Их получатели должны завершить все работы не позднее, чем за девять месяцев.
Мы ожидаем, что в новом году желающих принять участие в программе будет еще больше, чем в предыдущем. Каждый из социальных проектов „Стального дерева“ помог изменить к лучшему жизнь людей на конкретной улице, дворе или микрорайоне. Об этом часто говорят сами жители регионов, когда видят результаты большого доброго дела. В общей сложности, это — около трехсот различных проектов от Белгородской области до Алтая.
директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай
В прошлом году в грантовую комиссию «Стального дерева» поступило более 100 заявок от жителей Белгородской области, 18 проектов были выбраны для реализации. Инициативы 2022 года помогли построить новые объекты уличной спортивной инфраструктуры, поддержать детей с ограниченными возможностями здоровья, разработать культурные программы, провести благотворительные и экологические мероприятия.