Стали известны подробности аварии с военным КамАЗом под Белгородом

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
27 января в Белгородской области из-за неблагоприятных погодных условий произошла авария с участием военного КамАЗа. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Травмированы шестеро военных.
По информации ТАСС, авария произошла около девяти часов утра в Яковлевском горокруге. Всех пострадавших отправили в военный госпиталь.
Двое военнослужащих получили тяжёлые травмы. «У одного ушиб поясничного отдела, закрытый перелом позвоночника под вопросом, у второго закрытый перелом поперечных отростков позвонков поясничного отдела», — рассказали изданию в ЕДДС.
Сообщается, что к аварии могли привести погодные условия — туман и лёд.
Известно также, что из шести травмированных военнослужащих четверо — жители Тверской области. Эту информацию подтвердили в местном правительстве.
Как ранее сообщили в Telegram-канале «112», ещё двое военнослужащих — из Подмосковья и Кабардино-Балкарской Республики. Подтверждения этой информации не было.