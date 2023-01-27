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Published Сегодня, 13:47

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Стали известны подробности аварии с военным КамАЗом под Белгородом

27 января 2023, 13:47
Фото: Telegram-канал "112"

В перевернувшейся под Белгородом фуре было четверо военных из Тверской области

Авария произошла в Яковлевском горокруге. Пострадали шесть военнослужащих, пишет ТАСС. К ДТП могли привести погодные условия. Известно, что из шести пострадавших четверо — жители Тверской области. Информацию подтвердили в местном правительстве.
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Авария

27 января в Белгородской области из-за неблагоприятных погодных условий произошла авария с участием военного КамАЗа. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Травмированы шестеро военных.

По информации ТАСС, авария произошла около девяти часов утра в Яковлевском горокруге. Всех пострадавших отправили в военный госпиталь.

Двое военнослужащих получили тяжёлые травмы. «У одного ушиб поясничного отдела, закрытый перелом позвоночника под вопросом, у второго закрытый перелом поперечных отростков позвонков поясничного отдела», — рассказали изданию в ЕДДС.

Сообщается, что к аварии могли привести погодные условия — туман и лёд.

Известно также, что из шести травмированных военнослужащих четверо — жители Тверской области. Эту информацию подтвердили в местном правительстве.

Как ранее сообщили в Telegram-канале «112», ещё двое военнослужащих — из Подмосковья и Кабардино-Балкарской Республики. Подтверждения этой информации не было. 

Из-за непогоды в Белгородской области опрокинулся военный КамАЗ
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#Авария#Военнослужащие#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Новости Белгорода#Ася Дугнист#Тверская область
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