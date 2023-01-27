Слёт молодёжи Белгородской митрополии прошел в Губкинском горокруге

Это большой образовательный проект, который для многих его участников стал жизненным ориентиром. В роли наставников выступают священнослужители митрополии. И мы видим здесь полное доверия между наставником и ребёнком, ведь участники сейчас в таком возрасте, когда необходимо получит ответы на многие вопросы, которые не спросишь у родителей и не предашь огласке. Для фонда «Поколение» — это очень важный проект, так как направлен на воспитание нового поколения.