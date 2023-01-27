Слёт молодёжи Белгородской митрополии прошел в Губкинском горокруге

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
За эти 30 слётов уже выросло целое поколение ребят, которые раньше были его участниками, а теперь уже помогают в организации. На протяжении пяти дней всем ребятам предстоит проходить мастер-классы, участвовать в командных играх, посещать развивающие семинары. Также каждый слёт имеет свою тему, в этом году он проходит под девизом «Земля — наш общий дом».
Речь идёт о совсем простом: на нашем маленьком земном шарике очень много людей, мы — очень разные, отличаемся и цветом кожи, и разрезом глаз, и мироощущением, и по разговорному языку. Но у нас у всех есть что-то общее, что надо иметь приоритетом, чтобы жить в мире и дружбе со всеми.
председатель отдела по делам молодёжи Белгородской и Старооскольской епархии, протоиерей Пётр Иванов
Мастер-классы и занятия сосредоточены на том, чтобы в понятной для детей форме показать, как избежать конфликтных ситуаций в школе или на улице. Помимо этого, для ребят предусмотрены занятия по техническому творчеству и спортивные состязания.
В очередной раз слёт молодёжи Белгородской митрополии проходит при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча.
Это большой образовательный проект, который для многих его участников стал жизненным ориентиром. В роли наставников выступают священнослужители митрополии. И мы видим здесь полное доверия между наставником и ребёнком, ведь участники сейчас в таком возрасте, когда необходимо получит ответы на многие вопросы, которые не спросишь у родителей и не предашь огласке. Для фонда «Поколение» — это очень важный проект, так как направлен на воспитание нового поколения.
помощник депутата ГосДумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник