РЭО: На бирже начали продавать золошлаковые отходы для строительства

Золошлаковые отходы появляются во время сжигания угля на теплоэлектростанциях (ТЭС) и котельных, а зола-уноса образуется при сухом золоудалении. Частицы золы осаждаются в циклонах и электрофильтрах. Накапливается зола в силосах. Золошлаковая смесь появляется при совместном мокром удалении уловленной обеспыливающими устройствами золы-уноса и топливных шлаков. Последние образуются в котле. Такая смесь в виде пульпы направляется в золоотвал.