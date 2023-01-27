РЭО: На бирже начали продавать золошлаковые отходы для строительства

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Работа биржи проходит на электронной торговой площадке (ЭТП) по купле-продаже вторичного сырья, которую не так давно представил Российский экологический оператор (РЭО). Об этом информирует newsnn.ru.
Выставила лоты на площадке компания в сфере энергетики ПАО «Интер РАО». Такие отходы станут пользоваться спросом на цементных заводах, которые специализируются на производстве цемента и бетона из золошлаков, пояснил глава РЭО Денис Буцаев.
Он сообщил о большой работе, проводимой по линии вовлечения мусора в производство стройматериалов и в прокладку автотрасс. Федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» предусматривает проведение четырех отраслевых программ по применению вторичных ресурсов из отходов в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ.
Показатели использования вторичных ресурсов к 2030 году должны вырасти до 40% в строительстве, 50% — в сельском хозяйстве и 34% — в промышленности, резюмировал гендиректор Российского экологического оператора.
По словам руководителя проекта «Биржа ВМР» Заура Абдурахимова, энергетическая компания сможет предоставить такие разновидности отходов, как зола-уноса и материал золошлаковый из золошлаковой смеси.
Эксперт назвал такую номенклатуру типовой для золошлаковых отходов. Ее могут использовать и другие поставщики/покупатели.
Золошлаковые отходы появляются во время сжигания угля на теплоэлектростанциях (ТЭС) и котельных, а зола-уноса образуется при сухом золоудалении. Частицы золы осаждаются в циклонах и электрофильтрах. Накапливается зола в силосах. Золошлаковая смесь появляется при совместном мокром удалении уловленной обеспыливающими устройствами золы-уноса и топливных шлаков. Последние образуются в котле. Такая смесь в виде пульпы направляется в золоотвал.
Широкое использоваться золошлаковые отходы должны получить при строительстве дорог во время создания полотна, укрепленных оснований, дорожных одежд и при возведении насыпей. Укрепление грунтов тоже является областью применения золошлаковых отходов. В асфальто- и цементобетонах золошлаки задействуют как заполнитель и минеральный порошок. Еще они применяются для гидротехнических насыпных сооружений.
В России есть программа применения вторичных ресурсов в дорожном строительстве. Программу создали в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла».