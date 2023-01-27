Рельсовый автобус Белгород — Воронеж запустят по воскресеньям

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Раньше воспользоваться рельсовым автобусом Белгород — Воронеж можно было только по субботам. Теперь расписание поезда изменили. С 12 февраля уехать в столицу Черноземья и вернуться обратно можно будет и в воскресный день.
Первое отправление будет из Воронежа в 13:35 — в Белгород поезд прибудет к 17:45. В 18:15 состав отправится из Белгорода обратно в Воронеж и прибудет туда в 22:10.
Напомним, запустили рельсовый автобус между городами в мае 2022 года. За это время маршрутом воспользовалось свыше десяти тысяч пассажиров. Система льгот на проезд в пригородном ж/д транспорте также действует.
С 14 января начал курсировать новый рельсовый автобус «Орлан» Белгород — Воронеж. Он соединяет Белгород, Старый Оскол, Губкин, Прохоровку и Воронеж. На нём можно доехать из Белгорода до Воронежа в среднем за 3 часа 55 минут.