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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Рельсовый автобус Белгород — Воронеж запустят по воскресеньям

27 января 2023, 11:21
Фото: Telegram-канал Антона Иванова
Уже с февраля белгородцы смогут пользоваться составом, помимо субботы, ещё и в воскресный день, рассказали в минтрансе Белгородской области.

Раньше воспользоваться рельсовым автобусом Белгород — Воронеж можно было только по субботам. Теперь расписание поезда изменили. С 12 февраля уехать в столицу Черноземья и вернуться обратно можно будет и в воскресный день.

Первое отправление будет из Воронежа в 13:35 — в Белгород поезд прибудет к 17:45. В 18:15 состав отправится из Белгорода обратно в Воронеж и прибудет туда в 22:10.

Напомним, запустили рельсовый автобус между городами в мае 2022 года. За это время маршрутом воспользовалось свыше десяти тысяч пассажиров. Система льгот на проезд в пригородном ж/д транспорте также действует.

С 14 января начал курсировать новый рельсовый автобус «Орлан» Белгород — Воронеж. Он соединяет Белгород, Старый Оскол, Губкин, Прохоровку и Воронеж. На нём можно доехать из Белгорода до Воронежа в среднем за 3 часа 55 минут.

Фото: Минтранс Белгородской области
Рельсовый автобус Воронеж — Белгород выйдет в первый рейс 14 января
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#Ася Дугнист#Новости Белгорода#Белгород#Старый Оскол#Воронеж#Общество#Жд вокзал#Рельсовый автобус
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