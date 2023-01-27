Пропавшего в Белгороде католического священника осудили за мат в общественном месте

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Согласно данным из постановления суда, 22 января в 9 утра Бакежински «устроил скандал в общественном месте, в ходе которого выражался грубой нецензурной бранью». Таким образом, утверждает суд, священник нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу.
После этого уроженца Польши Марека Бакежински задержали полицейские и составили на него протокол. Действия мужчины судья квалифицировал по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью).
Административное правонарушение совершено умышленно. Бакежински Марек, выражаясь нецензурной бранью в общественном месте, сознавал противоправный характер своих действий, предвидел наступление вредных последствий такого поведения и желал их наступления.
постановление Белгородского районного суда
Сам Бакежински свою вину не признал, несмотря на то, что показания против него подтвердили двое свидетелей. В заседании священник принимал участие по видеосвязи. Ранее по подобному преступлению мужчина не привлекался.
Судья постановил признать Бакежински виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему арест на семь суток. Из изолятора мужчина должен выйти 29 января — через неделю после его задержания.
О возможном задержании Бакежински сообщила 24 января правозащитник Ева Меркачева. В социальных сетях мужчина называет себя Марк.