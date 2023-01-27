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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Пропавшего в Белгороде католического священника осудили за мат в общественном месте

27 января 2023, 15:04
Фото: Марк Бакежински / "ВКонтакте"
Как стало известно из постановления Белгородского районного суда, пропавший пять дней назад в Белгороде католический священник Марек Бакежински был арестован за «скандал в общественном месте».

Согласно данным из постановления суда, 22 января в 9 утра Бакежински «устроил скандал в общественном месте, в ходе которого выражался грубой нецензурной бранью». Таким образом, утверждает суд, священник нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу. 

После этого уроженца Польши Марека Бакежински задержали полицейские и составили на него протокол. Действия мужчины судья квалифицировал по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью).

Административное правонарушение совершено умышленно. Бакежински Марек, выражаясь нецензурной бранью в общественном месте, сознавал противоправный характер своих действий, предвидел наступление вредных последствий такого поведения и желал их наступления. 
постановление Белгородского районного суда

Сам Бакежински свою вину не признал, несмотря на то, что показания против него подтвердили двое свидетелей. В заседании священник принимал участие по видеосвязи. Ранее по подобному преступлению мужчина не привлекался.

Судья постановил признать Бакежински виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему арест на семь суток. Из изолятора мужчина должен выйти 29 января — через неделю после его задержания.

О возможном задержании Бакежински сообщила 24 января правозащитник Ева Меркачева. В социальных сетях мужчина называет себя Марк.

В Белгороде пропал католический священник из Польши
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