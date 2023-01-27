Призёр Олимпийских игр Алексей Петухов рассказал о тревожной жизни в приграничье

Бронзовый призёр Олимпийских игр Алексей Петухов поделился с журналистами мнением об обстановке на своей малой родине — на приграничных территориях Брянской области. Спортсмен был там полгода назад и считает, что ситуация в тех местах непростая, пишет издание со ссылкой на «Матч ТВ».