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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Призёр Олимпийских игр Алексей Петухов рассказал о тревожной жизни в приграничье

27 января 2023, 09:16
Фото: 1MI
По словам спортсмена, ситуация на границе сейчас непростая — возможны диверсии, пишут «Брянские новости».
Сюжет
СВО

Бронзовый призёр Олимпийских игр Алексей Петухов поделился с журналистами мнением об обстановке на своей малой родине — на приграничных территориях Брянской области. Спортсмен был там полгода назад и считает, что ситуация в тех местах непростая, пишет издание со ссылкой на «Матч ТВ».

Алексей Петухов отметил, что возможны диверсии и пересечения границы. При этом, по словам лыжника, приграничье укрепляют, а значит — опасность не прогрессирует.

В приграничной полосе жить тревожно, возможны диверсии, пересечения границы. Но эта зона сейчас в лучших условиях, чем полгода назад. Её значительно укрепили. Ясно, что опасность существует, но не усиливается, поскольку профильные ведомства принимают необходимые меры.
Алексей Петухов, призёр Олимпийских игр

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также на встрече с президентом отмечал, что белгородское приграничье фактически превратилось в передовую.

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#Ася Дугнист#Приграничье#СВО#Брянская область#Алексей Петухов#Общество#Обстановка#Мнение#Спортсмен#Олимпийский игры
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