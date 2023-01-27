Пожарные не дали пожилому белгородцу отомстить бывшей и сжечь её баню

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Жителя Чернянского района обвиняют в поджоге бани своей бывшей возлюбленной. В суде установили, что 69-летний мужчина ночью 10 сентября пытался отомстить своей бывшей подруге с помощью спичек, журналов и газет.
Поджечь постройку пенсионеру удалось, но полностью баня не сгорела — вовремя подоспели спасатели. Ущерб, нанесённый имуществу белгородки, оценивают более чем в 140 тыс. рублей.
Обиженного пенсионера признали виновным в покушении на умышленное уничтожение имущества путём поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.
Напомним, на этой неделе в Белгородской области во время пожара погибли четверо местных жителей. Два случая были связаны с неосторожностью при курении в доме и готовкой.