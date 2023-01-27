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Пожарные не дали пожилому белгородцу отомстить бывшей и сжечь её баню

27 января 2023, 13:32
Фото: 1MI
Против 69-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Несмотря на то, что задумку пенсионеру до конца довести не удалось, ущерб насчитали на 140 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Жителя Чернянского района обвиняют в поджоге бани своей бывшей возлюбленной. В суде установили, что 69-летний мужчина ночью 10 сентября пытался отомстить своей бывшей подруге с помощью спичек, журналов и газет.

Поджечь постройку пенсионеру удалось, но полностью баня не сгорела — вовремя подоспели спасатели. Ущерб, нанесённый имуществу белгородки, оценивают более чем в 140 тыс. рублей.

Обиженного пенсионера признали виновным в покушении на умышленное уничтожение имущества путём поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

Напомним, на этой неделе в Белгородской области во время пожара погибли четверо местных жителей. Два случая были связаны с неосторожностью при курении в доме и готовкой.

Неосторожное курение и готовка стали причиной гибели нескольких белгородцев
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#Ася Дугнист#Общество#Месть#Уголовное дело#Белгородская область#Чернянский район#Бывшая#Пожар#Поджог#Баня
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