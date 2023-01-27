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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Полицейские нашли пропавшую под Белгородом пенсионерку

27 января 2023, 06:28
Фото: 1MI
Женщину, пропавшую 24 января, нашли на следующий день. Причины её пропажи не раскрыли. Пенсионерка здорова, сообщили в региональном УМВД.

24 января в Северном пропала 69-летняя Нина Стащенко. О том, что она не выходит на связь, сообщили её родственники. Женщина ушла из дома в розовом берете, тёмном пальто и с серой сумкой.

Нашли пенсионерку на следующий день — 25 января. Причины ухода из дома в ведомстве не сообщили. Известно, что с белгородкой всё в порядке и её здоровью ничего не угрожает.

В настоящий момент в Белгородской области ищут ещё одну женщину — Кристину Смирнову из Старого Оскола. Она не выходит на связь с 3 января.

Под Белгородом разыскивают пенсионерку в розовом берете
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