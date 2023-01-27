Полицейские нашли пропавшую под Белгородом пенсионерку

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
24 января в Северном пропала 69-летняя Нина Стащенко. О том, что она не выходит на связь, сообщили её родственники. Женщина ушла из дома в розовом берете, тёмном пальто и с серой сумкой.
Нашли пенсионерку на следующий день — 25 января. Причины ухода из дома в ведомстве не сообщили. Известно, что с белгородкой всё в порядке и её здоровью ничего не угрожает.
В настоящий момент в Белгородской области ищут ещё одну женщину — Кристину Смирнову из Старого Оскола. Она не выходит на связь с 3 января.