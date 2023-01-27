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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Отремонтированные детсады и школы в Белгороде проверят родители

27 января 2023, 14:18
Фото: 1MI

В Белгороде завершили ремонт четырёх детсадов и школы

27 января белгородские власти проверили капремонт четырёх детских садов и школы. Все объекты уже готовы к открытию, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Сюжет
Школы

Проверку провели по завершении внутренних работ в рамках капремонта на пяти объектах. Это детские сады № 63, 48, 41 и 16. Также проверили среднюю школу № 35.

Претензий к результату не возникло. Власти заключили, что детские сады и школа уже готовы к открытию после ремонта. На двух объектах осталось выполнить благоустройство территории и положить асфальт. Этим займутся, когда улучшится погода — весной.

Губернатор Белгородской области поручил руководителям детсадов и школы заняться организацией ознакомительного обхода для родителей. Они должны увидеть результат работы и провести повторную проверку.

Ремонт начался в 2022 году. Тогда к работам приступили в 12 школах и десяти детсадах Белгорода.

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#Ася Дугнист#Школы#Белгород#Вячеслав Гладков#Новости Белгорода#Город#Капремонт#Детские сады
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