Отремонтированные детсады и школы в Белгороде проверят родители

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Проверку провели по завершении внутренних работ в рамках капремонта на пяти объектах. Это детские сады № 63, 48, 41 и 16. Также проверили среднюю школу № 35.
Претензий к результату не возникло. Власти заключили, что детские сады и школа уже готовы к открытию после ремонта. На двух объектах осталось выполнить благоустройство территории и положить асфальт. Этим займутся, когда улучшится погода — весной.
Губернатор Белгородской области поручил руководителям детсадов и школы заняться организацией ознакомительного обхода для родителей. Они должны увидеть результат работы и провести повторную проверку.
Ремонт начался в 2022 году. Тогда к работам приступили в 12 школах и десяти детсадах Белгорода.