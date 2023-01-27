Оставленная в Харьковской области собака Фасолька нашла новый дом под Белгородом

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В одном из сёл Харьковской области российские военнослужащие нашли собаку. Видимо, она долго жила одна и не могла найти еду — была такой худой, что напомнила солдатам стручковую фасоль. Так они её и назвали — Фасолькой.
Позже животное передали в Белгородскую область. Собаку приютила жительница Белгородского района Екатерина. Сейчас Фасолька живёт в новом доме и дружит с котом. С другими собаками она тоже ладит, как и с детьми.
Очень любит детей, особенно маленьких, носится с ними по площадке. Ладит как с домашними, так и с дворовыми собаками. У неё есть свой дом. А главное — её любят!
Владимир Перцев, глава Белгородского района