Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Оставленная в Харьковской области собака Фасолька нашла новый дом под Белгородом

27 января 2023, 08:15
Фото: соцсети Владимира Перцева

Российские солдаты привезли белгородцам собаку Фасольку из Харьковской области

О новом жителе Белгородского района рассказал глава муниципалитета Владимир Перцев. Он объяснил, почему военные назвали животное Фасолькой.
Сюжет
СВО

В одном из сёл Харьковской области российские военнослужащие нашли собаку. Видимо, она долго жила одна и не могла найти еду — была такой худой, что напомнила солдатам стручковую фасоль. Так они её и назвали — Фасолькой.

Позже животное передали в Белгородскую область. Собаку приютила жительница Белгородского района Екатерина. Сейчас Фасолька живёт в новом доме и дружит с котом. С другими собаками она тоже ладит, как и с детьми.

Очень любит детей, особенно маленьких, носится с ними по площадке. Ладит как с домашними, так и с дворовыми собаками. У неё есть свой дом. А главное — её любят!
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Фасолька с новой хозяйкой ЕкатеринойФасолька с новой хозяйкой Екатериной
Фасолька с новой хозяйкой Екатериной
Фото: соцсети Владимира Перцева
Пока не встаёт, но организм крепкий: ветврачи рассказали о состоянии пса-героя Кубика
Узнать подробнее
Читайте также:
«Он спас нам жизнь»: под Белгородом кот каждый раз предупреждает хозяев об обстрелахПопавший в приют пёс мобилизованного белгородца тяжело смирился с разлукой
#Белгородский район#Владимир перцев#Общество#Собака#Животные#Солдаты#Ася Дугнист#СВО
Подпишитесь
Экс-спикер Белгородской облдумы Ольга Павлова нашла новую работу в Москве
Сегодня, 08:24
Вячеслав Гладков прокомментировал разграбление домов в Наумовке
Вчера, 17:59
На проживание беженцев и переселенцев в «Амаксе» за месяц потратили 36 млн рублей
Сегодня, 07:31
Сестра переживавшей за Деда Мороза девочки попросила помощи для своей лошади
Сегодня, 07:16
Белгородцы дождались открытия нового приюта для бездомных животных
Сегодня, 07:22
Более шести тысяч белгородцев ждут помощи от федеральных властей
Сегодня, 05:24