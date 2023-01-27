Неудобный остановочный павильон на Гринёвке в Белгороде переносить не будут

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Ранее читатели «Бел.Ру» рассказали, что на Гринёвке в Белгороде появилась долгожданная остановка. Но не там, где ожидали горожане. Павильон появился на противоположной стороне дороги от того места, где водители автобусов № 33 производят высадку и посадку пассажиров.
«Жителей Гринёвки волнует вопрос: для кого поставили остановку? Люди ждут автобус на другой стороне дороги под дождём и в грязи или на тротуаре», — поделилась с «Бел.Ру» читательница.
Чтобы прояснить ситуацию, мы направили запрос в городскую администрацию. Власти нам ответили, что работы по установке автопавильона выполнили в соответствии с разработанной схемой управления архитектуры и градостроительства администрации Белгорода.
Само расположение автопавильона обусловлено наличием подземных коммуникаций и запретов от собственников — сетевых организаций. Поэтому место, где сейчас находится остановка, является единственно согласованным из всех предлагаемых.
В мэрии Белгорода также отметили, что от жителей города поступали жалобы — люди просили перенести автопавильон. Но этого не произойдёт из-за подземных коммуникаций.
Всего на установку остановки выделили из городского бюджета 62 756 рублей. Подрядчиком выступила индивидуальный предприниматель Элина Алексеевна Брек.