Неудобный остановочный павильон на Гринёвке в Белгороде переносить не будут

Ранее читатели «Бел.Ру» рассказали, что на Гринёвке в Белгороде появилась долгожданная остановка. Но не там, где ожидали горожане. Павильон появился на противоположной стороне дороги от того места, где водители автобусов № 33 производят высадку и посадку пассажиров.