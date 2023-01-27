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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Неудобный остановочный павильон на Гринёвке в Белгороде переносить не будут

27 января 2023, 14:25
Фото: 1MI
Об этом «Бел.Ру» сообщили в мэрии областного центра. Также городские власти объяснили причину отказа. Ранее горожан удивило месторасположения остановки — она появилась на противоположной стороне от места высадки и посадки пассажиров.

Ранее читатели «Бел.Ру» рассказали, что на Гринёвке в Белгороде появилась долгожданная остановка. Но не там, где ожидали горожане. Павильон появился на противоположной стороне дороги от того места, где водители автобусов № 33 производят высадку и посадку пассажиров.

«Жителей Гринёвки волнует вопрос: для кого поставили остановку? Люди ждут автобус на другой стороне дороги под дождём и в грязи или на тротуаре», — поделилась с «Бел.Ру» читательница.

Чтобы прояснить ситуацию, мы направили запрос в городскую администрацию. Власти нам ответили, что работы по установке автопавильона выполнили в соответствии с разработанной схемой управления архитектуры и градостроительства администрации Белгорода.

Само расположение автопавильона обусловлено наличием подземных коммуникаций и запретов от собственников — сетевых организаций. Поэтому место, где сейчас находится остановка, является единственно согласованным из всех предлагаемых.

В мэрии Белгорода также отметили, что от жителей города поступали жалобы — люди просили перенести автопавильон. Но этого не произойдёт из-за подземных коммуникаций.

Всего на установку остановки выделили из городского бюджета 62 756 рублей. Подрядчиком выступила индивидуальный предприниматель Элина Алексеевна Брек.

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#Кристина Семенчук#Остановка#Мэрия#Подрядчик#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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