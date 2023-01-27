Неосторожное курение и готовка стали причиной гибели нескольких белгородцев

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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26 января в Белгородской области зафиксировали четыре пожара. Один из них закончился трагедией. В селе Елецкое Новооскольского округа загорелся жилой дом — погиб человек. По предварительным данным, виной стала неосторожность при курении.
Во вторник, 24 января, умерли сразу двое местных жителей. Одна из смертей произошла в результате возгорания на улице Речной в Белгороде. Второй жертвой стал житель села Соболевка Валуйского округа — случился пожар в частном доме в переулке Мира.
В понедельник, 23 января, в селе Вязовое Краснояружского района также сгорел дом — и его житель вместе с ним. Причиной пожара стала неосторожность при готовке.