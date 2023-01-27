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Posted Сегодня, 09:41

Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Неосторожное курение и готовка стали причиной гибели нескольких белгородцев

27 января 2023, 09:41
Фото: ГУ МЧС Белгородской области

С начала недели в огне погибли четверо жителей Белгородской области

Накануне житель Новооскольского округа погиб в своём доме из-за курения, сообщили в региональном ГУ МЧС. Ранее от возгораний не смогли спасти ещё троих.
Сюжет
Пожар

26 января в Белгородской области зафиксировали четыре пожара. Один из них закончился трагедией. В селе Елецкое Новооскольского округа загорелся жилой дом — погиб человек. По предварительным данным, виной стала неосторожность при курении.

Во вторник, 24 января, умерли сразу двое местных жителей. Одна из смертей произошла в результате возгорания на улице Речной в Белгороде. Второй жертвой стал житель села Соболевка Валуйского округа — случился пожар в частном доме в переулке Мира.

В понедельник, 23 января, в селе Вязовое Краснояружского района также сгорел дом — и его житель вместе с ним. Причиной пожара стала неосторожность при готовке.

С начала недели трое белгородцев погибли в огне
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#Ася Дугнист#Происшествия#Белгородская область#Белгород#Новооскольский горокруг#Валуйский горокруг#Краснояружский район#Пожар#Погибшие#Жилой дом#МЧС
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