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На социальные контракты в Белгородской области в 2023 году выделили 770 млн рублей

27 января 2023, 08:08
Фото: 1MI
Первый соцконтракт в этом году заключила жительница Красногвардейского района. Ей выделили 200 тыс. рублей на покупку коровы, сообщили в региональном правительстве.

В 2023 году на соцконтракты в Белгородской области выделили 770 млн рублей. Первый в этом году социальный контракт заключили с женщиной из Красногвардейского района. Она получила 200 тыс. рублей на покупку коровы и корма.

В 2022 году в рамках соцконтрактов поддержку получили свыше 4,4 тыс. малообеспеченных семей. Свыше трети из выделенных в прошлом году средств получили предприниматели. 855 жителей региона организовали личные подсобные хозяйства. Более 1 тыс. контрактов заключили на поиск работы и ещё 984 — на решение трудной жизненной ситуации.

Напомним, ранее белгородцы просили соцконтракты для пошива обмундирования военным. Предприниматели предложили множество проектов. Всего в прошлом году на помощь жителям региона выделили 650 млн рублей.

Белгородцы попросили соцконтракт для пошива обмундирования военным
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#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Соцконтракт#Социальная помощь#Деньги
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