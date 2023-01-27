На социальные контракты в Белгородской области в 2023 году выделили 770 млн рублей

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:10
В 2023 году на соцконтракты в Белгородской области выделили 770 млн рублей. Первый в этом году социальный контракт заключили с женщиной из Красногвардейского района. Она получила 200 тыс. рублей на покупку коровы и корма.
В 2022 году в рамках соцконтрактов поддержку получили свыше 4,4 тыс. малообеспеченных семей. Свыше трети из выделенных в прошлом году средств получили предприниматели. 855 жителей региона организовали личные подсобные хозяйства. Более 1 тыс. контрактов заключили на поиск работы и ещё 984 — на решение трудной жизненной ситуации.
Напомним, ранее белгородцы просили соцконтракты для пошива обмундирования военным. Предприниматели предложили множество проектов. Всего в прошлом году на помощь жителям региона выделили 650 млн рублей.