На реализацию социальных проектов в Белгородской области выделили 50 млн рублей

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
В 2023 году на реализацию социально значимых проектов в Белгородской области выделили 50 млн рублей. Эту сумму разделили между победителями конкурса, который проводило региональное правительство. Всего деньги на реализацию в этом году получат 35 некоммерческих организаций.
35 некоммерческих организаций региона получают деньги, которые пойдут на реализацию проектов, помогая пожилым людям, детям, людям с ограниченными возможностями, на развитие проекта по патриотическому воспитанию, по пропаганде здорового образа жизни. Я уверен, что все эти средства пойдут только на добрые, нужные и правильные дела.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также в регионе полным ходом идёт строительство социально значимых объектов. Вчера, 26 января, депутаты Белгородской областной Думы проверили, на каком этапе находятся работы в детских садах, школах и многоквартирных домах региона.