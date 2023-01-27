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Published Сегодня, 04:10

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Updated Сегодня, 04:12

На реализацию социальных проектов в Белгородской области выделили 50 млн рублей

27 января 2023, 04:10
Фото: 1MI
Эти средства распределили между 35 некоммерческими организациями, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

В 2023 году на реализацию социально значимых проектов в Белгородской области выделили 50 млн рублей. Эту сумму разделили между победителями конкурса, который проводило региональное правительство. Всего деньги на реализацию в этом году получат 35 некоммерческих организаций.

35 некоммерческих организаций региона получают деньги, которые пойдут на реализацию проектов, помогая пожилым людям, детям, людям с ограниченными возможностями, на развитие проекта по патриотическому воспитанию, по пропаганде здорового образа жизни. Я уверен, что все эти средства пойдут только на добрые, нужные и правильные дела.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также в регионе полным ходом идёт строительство социально значимых объектов. Вчера, 26 января, депутаты Белгородской областной Думы проверили, на каком этапе находятся работы в детских садах, школах и многоквартирных домах региона.

Депутаты Белгородской областной Думы оценили реализацию социально значимых проектов
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#Александра Склярова#Экономика#Социальные проекты#Новости Белгорода#Бюджет#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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