На проживание беженцев и переселенцев в «Амаксе» за месяц потратили 36 млн рублей

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Согласно документам госзакупки, управление ГОЧС Белгорода заключило контракт с компанией «Алькор», которая оказывала услуги по временному социально-бытовому обустройству жителей ДНР, ЛНР и Украины, которые вынужденно покинули место жительства, и жителей приграничья Белгородской области.
С 1 по 31 декабря 2022 года на эти цели потратили 36 млн рублей. Из них 19 млн рублей ушло на питание, а 17 млн рублей — на проживание. Людей разместили в гостинице «Амакс Конгресс-отель». Стоимость услуги за одного проживающего составила 1900 рублей (900 рублей — проживание и 1000 рублей — питание).
Для взрослых организовали трёхразовое питание, а для детей — четырёхразовое. Также в гостинице создали условия для проведения первичного медосмотра.
В документах указано, что контракт действует до 28 февраля 2023 года.
Напомним, ранее стало известно, что с 24 февраля прошлого года из приграничных населённых пунктов Белгородской области эвакуировали 6800 человек.