На проживание беженцев и переселенцев в «Амаксе» за месяц потратили 36 млн рублей

С 1 по 31 декабря 2022 года на эти цели потратили 36 млн рублей. Из них 19 млн рублей ушло на питание, а 17 млн рублей — на проживание. Людей разместили в гостинице «Амакс Конгресс-отель». Стоимость услуги за одного проживающего составила 1900 рублей (900 рублей — проживание и 1000 рублей — питание).