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На белгородский «Сырный мир» подали в суд за долги

27 января 2023, 14:39
Фото: 1MI
Дело появилось на сайте Арбитражного суда.
Сюжет
Суд

ПАО «Сбербанк России» подало иск в Арбитражный суд Воронежской области к ООО «Сырный дом-Черноземье» и ООО «Сырный мир». Банк требует взыскать с компаний в солидарном порядке задолженности, проценты и комиссии.  По данным аналитической системы «СПАРК», сумма иска составила 637 515 409 рублей. Исковое заявление было принято 8 апреля 2022 года.

Позже судебное разбирательство несколько раз откладывали. 7 декабря 2022 заседание отложили, так как к участию в деле будут привлечены третьи лица: ООО «Ровеньки-маслосырзавод», ООО «Модекс», индивидуальные предприниматели, ООО Региональная Торговая Компания «Сырный дом», ООО «Конно-спортивный комплекс «Яменская усадьба» и ООО «Компания Модекс-Импорт».

Судебное разбирательство должно было пройти 25 января.

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#Алина Харина#Арбитражный суд#Суд#Эксклюзив#Белгородская область#Экономика#Белгородский бизнес#Сырный мир#Долги
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