На белгородский «Сырный мир» подали в суд за долги

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
ПАО «Сбербанк России» подало иск в Арбитражный суд Воронежской области к ООО «Сырный дом-Черноземье» и ООО «Сырный мир». Банк требует взыскать с компаний в солидарном порядке задолженности, проценты и комиссии. По данным аналитической системы «СПАРК», сумма иска составила 637 515 409 рублей. Исковое заявление было принято 8 апреля 2022 года.
Позже судебное разбирательство несколько раз откладывали. 7 декабря 2022 заседание отложили, так как к участию в деле будут привлечены третьи лица: ООО «Ровеньки-маслосырзавод», ООО «Модекс», индивидуальные предприниматели, ООО Региональная Торговая Компания «Сырный дом», ООО «Конно-спортивный комплекс «Яменская усадьба» и ООО «Компания Модекс-Импорт».
Судебное разбирательство должно было пройти 25 января.