На белгородский «Сырный мир» подали в суд за долги

ПАО «Сбербанк России» подало иск в Арбитражный суд Воронежской области к ООО «Сырный дом-Черноземье» и ООО «Сырный мир». Банк требует взыскать с компаний в солидарном порядке задолженности, проценты и комиссии. По данным аналитической системы «СПАРК», сумма иска составила 637 515 409 рублей. Исковое заявление было принято 8 апреля 2022 года.