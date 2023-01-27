Куда можно обратиться белгородцам, желающим помочь участникам СВО?

Posted Сегодня, 20:56
Published Сегодня, 20:56
Modified Сегодня, 20:58
Updated Сегодня, 20:58
Во время вечернего прямого эфира главе региона Вячеславу Гладкову поступил вопрос от неравнодушных белгородцев. Жители поинтересовались, к кому можно обратиться, если хочется как-то помочь участникам СВО.
По словам губернатора, связаться с отвечающими за это людьми можно несколькими способами.
Вариантов несколько: либо через мою приёмную, либо связаться с министром по делам молодёжи Татьяной Киреевой, она координатор, либо с советником губернатора Олегом Мантулиным. Обращайтесь в приёмную, предоставим вам контакты.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что с середины декабря по 7 января в Белгородской области работали пункты приёма новогодних подарков для военнослужащих. Отнести подарки мог любой желающий. Волонтёры собирали посылки и отправляли их военным. Всего белгородцы собрали более 10 тысяч новогодних подарков для участников СВО.