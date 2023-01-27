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Posted Сегодня, 20:56

Published Сегодня, 20:56

Modified Сегодня, 20:58

Updated Сегодня, 20:58

Куда можно обратиться белгородцам, желающим помочь участникам СВО?

27 января 2023, 20:56
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
На вопрос, поступивший от жительницы региона, губернатор Вячеслав Гладков ответил в прямом эфире.
Сюжет
СВО

Во время вечернего прямого эфира главе региона Вячеславу Гладкову поступил вопрос от неравнодушных белгородцев. Жители поинтересовались, к кому можно обратиться, если хочется как-то помочь участникам СВО.

По словам губернатора, связаться с отвечающими за это людьми можно несколькими способами.

Вариантов несколько: либо через мою приёмную, либо связаться с министром по делам молодёжи Татьяной Киреевой, она координатор, либо с советником губернатора Олегом Мантулиным. Обращайтесь в приёмную, предоставим вам контакты.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что с середины декабря по 7 января в Белгородской области работали пункты приёма новогодних подарков для военнослужащих. Отнести подарки мог любой желающий. Волонтёры собирали посылки и отправляли их военным. Всего белгородцы собрали более 10 тысяч новогодних подарков для участников СВО.

Более шести тысяч белгородцев ждут помощи от федеральных властей
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#Александра Склярова#Общество#СВО#Помощь военным#Новости Белгорода#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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