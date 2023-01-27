Куда можно обратиться белгородцам, желающим помочь участникам СВО?

Напомним, что с середины декабря по 7 января в Белгородской области работали пункты приёма новогодних подарков для военнослужащих. Отнести подарки мог любой желающий. Волонтёры собирали посылки и отправляли их военным. Всего белгородцы собрали более 10 тысяч новогодних подарков для участников СВО.