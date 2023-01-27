Какие выплаты полагаются контрактникам в Белгородской области?

Posted Сегодня, 20:16
Published Сегодня, 20:16
Modified Сегодня, 20:18
Updated Сегодня, 20:18
В вечернем прямом эфире "10 вопросов губернатору" к Вячеславу Гладкову обратился белгородец. Местный житель сообщил, что собирается пойти на военную службу по контракту, но не знает, какие документы необходимо принести, чтобы ему зачислили все выплаты.
Выплата же, по словам главы региона, контрактникам положена только одна:
Если Вы контрактник, то область выплатит только 100 тысяч рублей. Это единовременная выплата. В рамках заключаемого контракта Вы также определитесь с нанимателем или минобороны о своей заработной плате. В регионе дополнительные выплаты идут только мобилизованным. То есть тем людям, которые находились дома, но, получив повестку, ушли защищать страну. Это не касается контрактников.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области