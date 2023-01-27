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Posted Сегодня, 20:16

Published Сегодня, 20:16

Modified Сегодня, 20:18

Updated Сегодня, 20:18

Какие выплаты полагаются контрактникам в Белгородской области?

27 января 2023, 20:16
Фото: 1MI
По словам губернатора, контрактникам положена только единовременная выплата. Дополнительные денежные средства выплачивают мобилизованным белгородцам.
Сюжет
СВО

В вечернем прямом эфире "10 вопросов губернатору" к Вячеславу Гладкову обратился белгородец. Местный житель сообщил, что собирается пойти на военную службу по контракту, но не знает, какие документы необходимо принести, чтобы ему зачислили все выплаты.

Выплата же, по словам главы региона, контрактникам положена только одна:

Если Вы контрактник, то область выплатит только 100 тысяч рублей. Это единовременная выплата. В рамках заключаемого контракта Вы также определитесь с нанимателем или минобороны о своей заработной плате. В регионе дополнительные выплаты идут только мобилизованным. То есть тем людям, которые находились дома, но, получив повестку, ушли защищать страну. Это не касается контрактников.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Семьям мобилизованных белгородцев продлили выплаты до 31 марта
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#Александра Склярова#Выплата#СВО#Контрактник#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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