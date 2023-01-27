Какие выплаты полагаются контрактникам в Белгородской области?

В вечернем прямом эфире "10 вопросов губернатору" к Вячеславу Гладкову обратился белгородец. Местный житель сообщил, что собирается пойти на военную службу по контракту, но не знает, какие документы необходимо принести, чтобы ему зачислили все выплаты.