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Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Из-за непогоды в Белгородской области опрокинулся военный КамАЗ

27 января 2023, 08:51
Фото: Telegram-канал «112»
По информации Telegram-канала «112», авария произошла из-за льда и густого тумана. В источнике говорится о шести пострадавших. Официальной информации по происшествию не было.
Сюжет
ДТП

В Telegram-канале «112» сообщили о ДТП в Белгородской области из-за непогоды. По предварительным данным, с дороги съехал военный КамАЗ и опрокинулся.

По данным источника, в аварии пострадали шестеро военнослужащих из Тверской области, Подмосковья, Кабардино-Балкарской Республики. Официальной информации об аварии не поступало.

Источник утверждает, что к аварии привели густой туман и гололёд.

Ранее белгородцам объяснили, как себя вести в случае аварии с военным автомобилем.

Белгородцам объяснили, что делать в случае аварии с военным автомобилем
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#Ася Дугнист#ДТП#Авария#Военные#КамАЗ#Происшествия#Белгородская область
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