Из-за непогоды в Белгородской области опрокинулся военный КамАЗ

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
В Telegram-канале «112» сообщили о ДТП в Белгородской области из-за непогоды. По предварительным данным, с дороги съехал военный КамАЗ и опрокинулся.
По данным источника, в аварии пострадали шестеро военнослужащих из Тверской области, Подмосковья, Кабардино-Балкарской Республики. Официальной информации об аварии не поступало.
Источник утверждает, что к аварии привели густой туман и гололёд.
Ранее белгородцам объяснили, как себя вести в случае аварии с военным автомобилем.