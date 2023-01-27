Ищущим работу белгородцам помогут с переселением в другой регион

Теперь жители Белгородской области, которые хотят уехать в другой регион, могут рассчитывать на помощь при переезде, адаптации и поиске работы. Раньше на такую помощь могли рассчитывать только люди со статусом безработных. С 11 января к ним добавили тех, кто состоит на учёте в Центре занятости.