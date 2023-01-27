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Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Ищущим работу белгородцам помогут с переселением в другой регион

27 января 2023, 07:15
Фото: 1MI
Список граждан, которые могут рассчитывать на помощь, расширили. Изменения в ФЗ вступили в свою силу 11 января, сообщили в Центре занятости Белгородской области.
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Переезд

Теперь жители Белгородской области, которые хотят уехать в другой регион, могут рассчитывать на помощь при переезде, адаптации и поиске работы. Раньше на такую помощь могли рассчитывать только люди со статусом безработных. С 11 января к ним добавили тех, кто состоит на учёте в Центре занятости.

Белгородцам могут компенсировать стоимость проезда и аренду жилья, суточные расходы за время переезда. На такую помощь можно рассчитывать при переселении в другой регион, если перечисленные расходы не оплачивает работодатель.

Принимать решение, рассматривать ли прошение о помощи белгородцев, будут работники центров занятости. Обращаться нужно по месту проживания.

Компенсацию за съём жилья переехавшим белгородцам продлили до конца марта
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#Ася Дугнист#Общество#Белгородская область#Переезд#Центр занятости#Поиск работы#Компенсация затрат#Переселение
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