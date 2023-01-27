Ищущим работу белгородцам помогут с переселением в другой регион

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Теперь жители Белгородской области, которые хотят уехать в другой регион, могут рассчитывать на помощь при переезде, адаптации и поиске работы. Раньше на такую помощь могли рассчитывать только люди со статусом безработных. С 11 января к ним добавили тех, кто состоит на учёте в Центре занятости.
Белгородцам могут компенсировать стоимость проезда и аренду жилья, суточные расходы за время переезда. На такую помощь можно рассчитывать при переселении в другой регион, если перечисленные расходы не оплачивает работодатель.
Принимать решение, рассматривать ли прошение о помощи белгородцев, будут работники центров занятости. Обращаться нужно по месту проживания.