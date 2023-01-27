«Убежден, что при поддержке государства это вполне выполнимо. В 1960-е годы наша страна, в трудные послевоенные годы, смогла построить и открыть более 400 новых химических предприятий. Во многом благодаря этому мы и сегодня обеспечиваем практически 100 процентов потребностей в крупнотоннажной химии, - заявил Давыдов. - Теперь нужно, используя современные технологии и кластерный подход, обеспечить потребителей малотоннажной химией. Как это сделать, тоже известно: линии с гибкими технологиями производства позволяют оперативно перестраивать производство так, чтобы из одного и того же сырья получать 10–15 разных продуктов малотоннажной химии. Мне понравился настрой тех, с кем довелось пообщаться на выставке. Если в двух словах, он такой: выстоим и победим!»