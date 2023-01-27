Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Традиционное мероприятие ведущих производителей и потребителей полимерной продукции «сменило вывеску»: на протяжении 24 лет оно называлось Interplastica. И в данном случае речь идет не о дани времени – это новые приоритеты отечественного химпрома, пишут newizv.ru.
Организаторы Ruplastica-2023 предоставили участникам возможность продемонстрировать свои новинки, обменяться опытом и достичь договоренностей о реализации совместных проектов.
На сегодняшний день потребителями выпускаемой Башкирской содовой компанией (БСК) продукции являются практически все промышленные отрасли России. При этом по отдельным позициям малотоннажной химии сейчас импорт составляет до 100 процентов продукции. Между тем в прошлом году стала очевидной серьезная угроза всей промышленности государства по этой причине, констатировал генеральный директор БСК Эдуард Давыдов.
По его словам, отечественный химпром сейчас адаптируется к новым реалиям и условиям работы в рамках решения поставленных властями задач. В их числе – внедрение новых технологий, замещение импортной продукции и снижение ее себестоимости. В выигрыше окажутся здесь, разумеется, компании, которые, как и БСК, десятилетиями активно вкладывали инвестиции в новые разработки и научную деятельность, убежден Давыдов.
Глава БСК акцентировал внимание на том, что для российского химпрома характерен весьма продолжительный инвестиционный цикл: с момента начала проектирования до выхода новой продукции на окупаемость проходит до 10 лет. Именно поэтому для эффективного решения современных задач отрасли подходит лозунг «две пятилетки за три года», отметил руководитель предприятия.
«Убежден, что при поддержке государства это вполне выполнимо. В 1960-е годы наша страна, в трудные послевоенные годы, смогла построить и открыть более 400 новых химических предприятий. Во многом благодаря этому мы и сегодня обеспечиваем практически 100 процентов потребностей в крупнотоннажной химии, - заявил Давыдов. - Теперь нужно, используя современные технологии и кластерный подход, обеспечить потребителей малотоннажной химией. Как это сделать, тоже известно: линии с гибкими технологиями производства позволяют оперативно перестраивать производство так, чтобы из одного и того же сырья получать 10–15 разных продуктов малотоннажной химии. Мне понравился настрой тех, с кем довелось пообщаться на выставке. Если в двух словах, он такой: выстоим и победим!»
Ключевые направления деятельности БСК – производство бикарбоната натрия, каустической и кальцинированной соды, ПВХ, кабельных пластикатов, хлористого кальция, белых саж и соляной кислоты.
БСК изготавливает свыше 10 разновидностей пластикатов, которые используют в процессе изготовления защитных оболочек кабелей и проводов. Компания производит также белые сажи, применяемые в легкой, резинотехнической и химической отраслях промышленности, и ПВХ для производства большого ассортимента изделий и материалов. В их числе – линолеум, кабель, трубы, конструкционно-строительные материалы, автомобильные детали и полимерная тара. Крупное башкирское предприятие на сегодняшний день обеспечивает поставки на рынок не менее 100 видов продукции.