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Published Сегодня, 17:39

Modified Сегодня, 17:41

Updated Сегодня, 17:41

Гладков: Белгородская область является участником «сельской ипотеки» под 0,1%

27 января 2023, 17:39
Фото: 1MI
О том, что белгородцы смогут приобрести жильё под 0,1%, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в прямом эфире.

На этой неделе ставку по «сельской ипотеке» для приграничных территорий снизили до 0,1%. Взять кредит можно максимум на 25 лет.

Однако сегодня, 27 января, стало известно, что дополнительная льготная ипотека под 0,1% может не действовать в Белгородской области из-за ряда причин.

Но в вечернем прямом эфире губернатор области опроверг эту информацию: программа всё-таки будет действовать в регионе. Он также отметил, что для старта программы просто понадобится время.

Документы недавно подписали. Оператором программы будет «Росссельхозбанк», поэтому надеемся, что в ближайшее время у вас появится такая возможность. Так что не переживайте, Белгородская область участником этой программы является. Просто нужно время, чтобы она заработала.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В Белгородской области не действует «сельская ипотека» под 0,1%
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#Александра Склярова#Общество#Новости Белгорода#Приграничные районы#Сельская ипотека#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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