Гладков: Белгородская область является участником «сельской ипотеки» под 0,1%

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
На этой неделе ставку по «сельской ипотеке» для приграничных территорий снизили до 0,1%. Взять кредит можно максимум на 25 лет.
Однако сегодня, 27 января, стало известно, что дополнительная льготная ипотека под 0,1% может не действовать в Белгородской области из-за ряда причин.
Но в вечернем прямом эфире губернатор области опроверг эту информацию: программа всё-таки будет действовать в регионе. Он также отметил, что для старта программы просто понадобится время.
Документы недавно подписали. Оператором программы будет «Росссельхозбанк», поэтому надеемся, что в ближайшее время у вас появится такая возможность. Так что не переживайте, Белгородская область участником этой программы является. Просто нужно время, чтобы она заработала.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области