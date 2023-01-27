«Фекальный каток» появился в Белгородском районе из-за салфеток в унитазах

Мужчина сообщил, что его соседи направляли официальные обращения в администрацию, куда он звонил и сам: там ему ответили, что занимаются вопросом. Водоканал, по словам Дениса, каток и сточные воды устраняет, но «саму проблему нет». Также мужчине предложили оставить жалобу на сайте Экоохотнадзора.