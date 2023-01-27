«Фекальный каток» появился в Белгородском районе из-за салфеток в унитазах

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Как рассказал обратившийся в редакцию житель Белгородского района Денис, уже не первый год улицу Сливовую в Дубовом заливает фекалиями и сточными водами. Ситуация усугубляется зимой, когда вода превращается в лёд.
Каток отличный получается. Но правда вонь идёт, да и не на всю улицу хватает.
Денис
По мнению мужчины, проблема в канализационно-насосной станции (КНС), которая расположена по адресу улица Зелёная, 2Е. Как утверждает Денис, после её неправильной работы всё начинает течь наружу.
Даже специальный отвод сделали, чтобы это всё «добро» текло дальше на улицу Шоссейную, Сливовую, откуда всё соответственно дальше вытекает в непонятный водоём, который расположен ближе к улице Дачной.
Денис
Мужчина сообщил, что его соседи направляли официальные обращения в администрацию, куда он звонил и сам: там ему ответили, что занимаются вопросом. Водоканал, по словам Дениса, каток и сточные воды устраняет, но «саму проблему нет». Также мужчине предложили оставить жалобу на сайте Экоохотнадзора.
В Белоблводоканале по просьбе «Бел.Ру» прокомментировали ситуацию:
В связи с тем, что жителями посёлка Дубового в центральные сети водоотведения сбрасываются посторонние предметы (салфетки, ушные палочки, предметы женской гигиены, тряпки и т. д.), на КНС происходит остановка и выход из строя насосного оборудования. ГУП Белоблводоканал еженедельно производит обслуживание и чистку насосов.