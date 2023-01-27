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Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

«Фекальный каток» появился в Белгородском районе из-за салфеток в унитазах

27 января 2023, 14:20
Фото: Денис, житель Дубового / Bel.ru

Жители Белгородского района жалуются на «фекальный каток» рядом с их домами

Житель Белгородского района Денис сообщил «Бел.Ру» о появлении в Дубовом катка из замерзших сточных вод.

Как рассказал обратившийся в редакцию житель Белгородского района Денис, уже не первый год улицу Сливовую в Дубовом заливает фекалиями и сточными водами. Ситуация усугубляется зимой, когда вода превращается в лёд.

Каток отличный получается. Но правда вонь идёт, да и не на всю улицу хватает.
Денис

По мнению мужчины, проблема в канализационно-насосной станции (КНС), которая расположена по адресу улица Зелёная, 2Е. Как утверждает Денис, после её неправильной работы всё начинает течь наружу.

Фото: Денис, житель Дубового
Даже специальный отвод сделали, чтобы это всё «добро» текло дальше на улицу Шоссейную, Сливовую, откуда всё соответственно дальше вытекает в непонятный водоём, который расположен ближе к улице Дачной.
Денис

Мужчина сообщил, что его соседи направляли официальные обращения в администрацию, куда он звонил и сам: там ему ответили, что занимаются вопросом. Водоканал, по словам Дениса, каток и сточные воды устраняет, но «саму проблему нет». Также мужчине предложили оставить жалобу на сайте Экоохотнадзора.

В Белоблводоканале по просьбе «Бел.Ру» прокомментировали ситуацию:

В связи с тем, что жителями посёлка Дубового в центральные сети водоотведения сбрасываются посторонние предметы (салфетки, ушные палочки, предметы женской гигиены, тряпки и т. д.), на КНС происходит остановка и выход из строя насосного оборудования. ГУП Белоблводоканал еженедельно производит обслуживание и чистку насосов.
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#Артем Черненко#Фекалии#Каток#Лёд#Жалоба#Белгородский район#Эксклюзив#Общество#Дубовое
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