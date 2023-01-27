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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Экс-спикер Белгородской облдумы Ольга Павлова нашла новую работу в Москве

27 января 2023, 08:24
Фото: страница Ольги Павловой в соцсети

Бывший председатель Белгородской облдумы Ольга Павлова перешла на работу в ГК «Эфко»

В компании подтвердили её трудоустройство, сообщает «Абирег». Ольга Павлова была председателем Белгородской областной думы с сентября 2020 по апрель 2022 года.

Экс-спикер Белгородской областной думы Ольга Павлова работает в ГК «Эфко» в Москве. В компании подтвердили этот факт. Как долго Ольга Павлова там работает, не уточняется.

Бывший председатель облдумы заняла должность директора по организационному развитию службы директора по стратегическому менеджменту АО «Управляющая компания Эфко».

В апреле 2022 года стало известно, что Ольга Павлова решила сложить полномочия и написала заявление об отставке. Оставить свои должности тогда же решили уже бывшие первый вице-спикер Елена Бондаренко и зампредседателя Валерий Сергачёв.

15 апреля Павлова ушла из областной думы. Она отправилась в отпуск с последующим увольнением.

Позже экс-спикер облдумы и её заместители оказались в центре скандала — их судят из-за книги, которую проверяют на экстремизм. Речь про «Евангелие от Елизаветы».

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Ольга павлова#Депутаты#Общество#Белгородская облдума#Эфко#Москва
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