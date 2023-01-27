Экс-спикер Белгородской облдумы Ольга Павлова нашла новую работу в Москве

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Экс-спикер Белгородской областной думы Ольга Павлова работает в ГК «Эфко» в Москве. В компании подтвердили этот факт. Как долго Ольга Павлова там работает, не уточняется.
Бывший председатель облдумы заняла должность директора по организационному развитию службы директора по стратегическому менеджменту АО «Управляющая компания Эфко».
В апреле 2022 года стало известно, что Ольга Павлова решила сложить полномочия и написала заявление об отставке. Оставить свои должности тогда же решили уже бывшие первый вице-спикер Елена Бондаренко и зампредседателя Валерий Сергачёв.
15 апреля Павлова ушла из областной думы. Она отправилась в отпуск с последующим увольнением.
Позже экс-спикер облдумы и её заместители оказались в центре скандала — их судят из-за книги, которую проверяют на экстремизм. Речь про «Евангелие от Елизаветы».