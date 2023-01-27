ДТП с военными под Белгородом, «сельская ипотека» и новая работа Павловой: итоги дня

Министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Антоненко объяснил белгородцам, что решение о включении тех или иных территорий в программу — за правительством страны. Он добавил, что такая ипотека доступна только для сельских территорий и на Старый Оскол, Губкин или Белгород не распространяется.