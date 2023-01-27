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ДТП с военными под Белгородом, «сельская ипотека» и новая работа Павловой: итоги дня

27 января 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
Под Белгородом перевернулся КамАЗ с военными, регион не попал под действие программы «сельской ипотеки» со ставкой 0,1%, а экс-спикер областной думы нашла работу в Москве.

ДТП с военными

В Яковлевском горокруге перевернулся КамАЗ, в котором находились военнослужащие. Пострадали шесть человек. Четверо из них — из Тверской области. Всех пострадавших отправили в госпиталь.

Двое военнослужащих получили тяжёлые травмы. Речь об ушибе поясничного отдела и возможном закрытом переломе позвоночника, закрытом переломе поперечных отростков позвонков поясничного отдела.

Сообщается, что причиной ДТП могли стать погодные условия — туман и лёд.

Стали известны подробности аварии с военным КамАЗом под Белгородом
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«Сельской ипотеке» под 0,1% — нет

Белгородская область не попала в программу «сельской ипотеки» под 0,1%. Ранее сообщалось, что ставка действует для жителей приграничных территорий.

Министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Антоненко объяснил белгородцам, что решение о включении тех или иных территорий в программу — за правительством страны. Он добавил, что такая ипотека доступна только для сельских территорий и на Старый Оскол, Губкин или Белгород не распространяется.

В Белгородской области не действует «сельская ипотека» под 0,1%
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Павлова в Москве

Экс-спикер областной думы Ольга Павлова получила работу в Москве. Она трудоустроилась в ГК «Эфко». В компании информации подтвердили.

Павлова занимает должность директора по организационному развитию службы директора по стратегическому менеджменту АО «Управляющая компания Эфко». Полномочия спикера облдумы она сложила 15 апреля 2022 года.

Экс-спикер Белгородской облдумы Ольга Павлова нашла новую работу в Москве
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