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Published Сегодня, 13:39

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Для белгородских детей-инвалидов купили подгузников на 2,6 млн рублей

27 января 2023, 13:39
Фото: 1MI
Соответствующий контракт появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступило отделение Фонда пенсионного и социального страхования Белгородской области. Исполнителем контракта стало ООО «Огис Трейд» — московская компания, специализирующаяся на торговле оптовыми изделиями, применяемыми в медицинских целях.

Согласно документам контракта, всего планируется закупить 172 744 штуки подгузников разного размера. Из них:

  • Для детей весом не более 9 килограммов: 560 подгузников, цена одного — 12,45 рубля.
  • Для детей весом до 20 килограммов: 49 560 подгузников, цена одного — 14,63 рубля.
  • Для детей весом свыше 20 килограммов: 122 624 подгузников, цена одного — 16,07 рубля.

Отмечается, что продукция — одноразовая, из-за чего гарантии на подгузники нет. Срок их годности — не менее декабря 2024 года. Сами изделия должны соответствовать всем стандартам.

Подгузники могут быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, обеспечивающими дополнительную защиту кожи ребёнка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом.
документы госзакупки

Отмечается, что заказчик согласился выполнить контракт за меньшую сумму, чем предполагалось изначально — сэкономить удалось 30 тыс. рублей.

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#Артем Черненко#Инвалиды#Подгузники#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Белгородская область
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