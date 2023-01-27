Для белгородских детей-инвалидов купили подгузников на 2,6 млн рублей

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Заказчиком выступило отделение Фонда пенсионного и социального страхования Белгородской области. Исполнителем контракта стало ООО «Огис Трейд» — московская компания, специализирующаяся на торговле оптовыми изделиями, применяемыми в медицинских целях.
Согласно документам контракта, всего планируется закупить 172 744 штуки подгузников разного размера. Из них:
Отмечается, что продукция — одноразовая, из-за чего гарантии на подгузники нет. Срок их годности — не менее декабря 2024 года. Сами изделия должны соответствовать всем стандартам.
Подгузники могут быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, обеспечивающими дополнительную защиту кожи ребёнка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом.
документы госзакупки
Отмечается, что заказчик согласился выполнить контракт за меньшую сумму, чем предполагалось изначально — сэкономить удалось 30 тыс. рублей.