Более шести тысяч белгородцев ждут помощи от федеральных властей

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» к главе региона обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что из-за периодических обстрелов более шести тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома, но обустроиться на новом месте без поддержки не так просто.