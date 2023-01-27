Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Более шести тысяч белгородцев ждут помощи от федеральных властей

27 января 2023, 05:24
Фото: 1MI

Жители Белгородской области надеются на помощь от федеральных властей

Белгородка уточнила у губернатора, планируется ли помощь от федеральных властей тем жителям, кто вынужденно покинул свои дома.
Сюжет
СВО

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» к главе региона обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что из-за периодических обстрелов более шести тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома, но обустроиться на новом месте без поддержки не так просто.

Вами оказывается помощь, большое спасибо, но планируется ли на федеральном уровне как-то поддержать такие семьи? На новом месте сложно быстро устроиться и обеспечить семью.
объяснила белгородка.

Глава региона ответил, что на протяжении нескольких месяцев решает вопрос о финансовой поддержке, и уже обратился с такой просьбой к президенту страны Владимиру Путину.

Я в постоянном контакте с правительством Российской Федерации, с зампредседателя правительства, с соответствующими министерствами. Надеюсь, что в ближайшее время смогу доложить о конкретных действиях, которые предприняты по решению этого вопроса.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что 24 января губернатор Белгородской области встретился с президентом России Владимиром Путиным. Глава региона рассказал о разрушениях домов из-за постоянных обстрелов, о жителях приграничья, которые вынуждены порядка года проживать в гостинице, и о многом другом. Вячеслав Гладков попросил президента помочь в выделении денежных средств на строительство жилья для этих категорий граждан.

В начале января жительница Шебекино также записывала обращение к президенту страны с просьбой сделать хоть что-нибудь, потому что жить стало страшно.

«Мы так больше жить не можем»: женщина из Шебекино записала видеообращение к Путину
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков попросил у президента помощи для строительства домов жителям приграничьяБелгородская область ждёт федеральную помощь для строительства разрушенных домовРаненная при обстреле жительница Белгорода пожаловалась на отсутствие помощи«Нам не страшно»: как скорая помощь работает в приграничном Шебекино
#Помощь от федеральных властей#Общество#СВО#Губернатор#Финансовая поддержка#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
Подпишитесь
Экс-спикер Белгородской облдумы Ольга Павлова нашла новую работу в Москве
Сегодня, 08:24
Вячеслав Гладков прокомментировал разграбление домов в Наумовке
Вчера, 17:59
На проживание беженцев и переселенцев в «Амаксе» за месяц потратили 36 млн рублей
Сегодня, 07:31
Сестра переживавшей за Деда Мороза девочки попросила помощи для своей лошади
Сегодня, 07:16
Белгородцы дождались открытия нового приюта для бездомных животных
Сегодня, 07:22