Более шести тысяч белгородцев ждут помощи от федеральных властей

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» к главе региона обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что из-за периодических обстрелов более шести тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома, но обустроиться на новом месте без поддержки не так просто.
Вами оказывается помощь, большое спасибо, но планируется ли на федеральном уровне как-то поддержать такие семьи? На новом месте сложно быстро устроиться и обеспечить семью.
объяснила белгородка.
Глава региона ответил, что на протяжении нескольких месяцев решает вопрос о финансовой поддержке, и уже обратился с такой просьбой к президенту страны Владимиру Путину.
Я в постоянном контакте с правительством Российской Федерации, с зампредседателя правительства, с соответствующими министерствами. Надеюсь, что в ближайшее время смогу доложить о конкретных действиях, которые предприняты по решению этого вопроса.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что 24 января губернатор Белгородской области встретился с президентом России Владимиром Путиным. Глава региона рассказал о разрушениях домов из-за постоянных обстрелов, о жителях приграничья, которые вынуждены порядка года проживать в гостинице, и о многом другом. Вячеслав Гладков попросил президента помочь в выделении денежных средств на строительство жилья для этих категорий граждан.
В начале января жительница Шебекино также записывала обращение к президенту страны с просьбой сделать хоть что-нибудь, потому что жить стало страшно.