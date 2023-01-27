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Published Сегодня, 19:31

Modified Сегодня, 19:33

Updated Сегодня, 19:33

Более 20 белгородцев обучат на инструкторов по патриотическому воспитанию

27 января 2023, 19:31
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
После обучения военные инструкторы будут преподавать в центре по патриотическому воспитанию юношей и девушек.

На своей странице в соцсетях губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе отобрали 21 белгородца, которые вскоре станут военными инструкторами в центре по патриотическому воспитанию юношей и девушек.

Во время отбора на одно место претендовали 15 человек. Из большого количества желающих отбирали тех, у кого есть высшее образование, и кто проходил службу в рядах ВС РФ.

У многих отобранных есть государственные награды, боевой опыт, а также опыт работы с молодёжью. В возрастной группе от 25 до 50 лет. Всего отобрали 21 кандидатуру.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Обучение белгородцев начнётся завтра и продлится два с половиной месяца.

После возвращения из командировки в середине апреля еще раз проведем встречу с инструкторами, чтобы проговорить о том, какой навык сформирован, и адаптировать его под задачи на территории региона, а главное — запустить в Белгороде центр по патриотическому воспитанию юношей и девушек.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
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#Александра Склярова#Центр патриотического воспитания#Общество#Военные инструкторы#Новости Белгорода#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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