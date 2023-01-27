Более 20 белгородцев обучат на инструкторов по патриотическому воспитанию

Posted Сегодня, 19:31
Published Сегодня, 19:31
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
На своей странице в соцсетях губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе отобрали 21 белгородца, которые вскоре станут военными инструкторами в центре по патриотическому воспитанию юношей и девушек.
Во время отбора на одно место претендовали 15 человек. Из большого количества желающих отбирали тех, у кого есть высшее образование, и кто проходил службу в рядах ВС РФ.
У многих отобранных есть государственные награды, боевой опыт, а также опыт работы с молодёжью. В возрастной группе от 25 до 50 лет. Всего отобрали 21 кандидатуру.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Обучение белгородцев начнётся завтра и продлится два с половиной месяца.
После возвращения из командировки в середине апреля еще раз проведем встречу с инструкторами, чтобы проговорить о том, какой навык сформирован, и адаптировать его под задачи на территории региона, а главное — запустить в Белгороде центр по патриотическому воспитанию юношей и девушек.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области