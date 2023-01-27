Бизнесмен взыскал с УК «Русь» 40 тысяч долларов неосновательного обогащения

В сентябре 2021 года Цундер отказался от иска к УК в части взыскания процентов за пользование чужими деньгами в размере 4 тысяч рублей и 59,17 долларов США. Суд заявление бизнесмена удовлетворил в этой части, а в остальной оставил решение без изменения. В ходе следующего судебного заседания была произведена замена истца в части взыскания с УК задолженности и процентов. На основании договора уступки прав требования средства УК должна была выплатить уже индивидуальному предпринимателю Артёму Сакулину, за исключением 200 тысяч рублей неосновательного обогащения, уступленных по договору цессии Дмитрию Сакулину.