Бизнесмен взыскал с УК «Русь» 40 тысяч долларов неосновательного обогащения

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Согласно картотеке дел, индивидуальный предприниматель Цундер З.И. обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к УК «Русь» и попросил взыскать 2,2 млн рублей неосновательного обогащения, 273 тысяч рублей процентов за пользование чужими деньгами, 40 тысяч долларов США неосновательного обогащения и 2344 долларов США процентов за пользование чужими деньгами. По решению суда исковые требования были удовлетворены частично.
В сентябре 2021 года Цундер отказался от иска к УК в части взыскания процентов за пользование чужими деньгами в размере 4 тысяч рублей и 59,17 долларов США. Суд заявление бизнесмена удовлетворил в этой части, а в остальной оставил решение без изменения. В ходе следующего судебного заседания была произведена замена истца в части взыскания с УК задолженности и процентов. На основании договора уступки прав требования средства УК должна была выплатить уже индивидуальному предпринимателю Артёму Сакулину, за исключением 200 тысяч рублей неосновательного обогащения, уступленных по договору цессии Дмитрию Сакулину.
После уточнения, истец (Артём Сакулин) попросил взыскать с УК «Русь» неосновательное обогащение в размере 40 000 долларов США и проценты за пользование чужими деньгами в размере 2 285,63 долларов США.
Как следует из материалов дела, в 2018 году между УК и Дмитрием Сакулиным был заключён предварительный договор купли-продажи земельного участка и расположенного на нём здания по адресу ул. Студенческая, 40 в Белгороде. Общая договорная цена за продаваемую недвижимость составляла 2,3 млн рублей. Сакулин свою часть сделки выполнил.
Затем стороны заключили дополнительное соглашение, согласно которому общая договорная цена составила 5 млн рублей. Покупатель оплату произвёл.
Далее стороны передали документы на государственную регистрацию перехода к покупателю права собственности на объекты недвижимости. Однако сделка не состоялась, потому что УК «Русь» подала заявление о прекращении государственной регистрации.
При этом УК заключила договор купли-продажи того же имущества с другой компанией — «ИнвестПрогрессЛогистик», которая в свою очередь продавала объекты фирме «Результат».
Изучив материалы дела, суд удовлетворил требования Сакулина и постановил взыскать с УК «Русь» неосновательное обогащение в размере 40 000 долларов США, проценты за пользование чужими деньгами в размере 2 285,63 долларов США. Также суд обязал УК оплатить госпошлину в размере 29 393 рублей.
Однако УК воспользовалась своим правом и обжаловала решение. Но Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд апелляционную жалобу УК «Русь» оставил без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.