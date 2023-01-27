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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Белгородцы вновь пожаловались на мастера по установке окон и дверей

27 января 2023, 14:08
Фото: 1MI
Свои обращения люди оставили в социальных сетях «Бел.Ру». Ранее своё отношение к претензиям предприниматель прокомментировал изданию «Фонарь». По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с 2015 года в качестве ответчика в судах бизнесмен выступал 58 раз.
Сюжет
Суд

Пожаловались белгородцы на индивидуального предпринимателя Егора Гончарова. Как написал в соцсетях «Бел.Ру» Валерий Тужилкин: «Осторожно! Когда будете заказывать себе окна и двери, не наткнитесь на Гончарова Е.В. Берёт деньги, почти всю сумму, и на этом его деятельность заканчивается. Ни окон, ни дверей не дождётесь».

Своей историей поделился и Дмитрий Мотренко. Он рассказал, что заказывал у бизнесмена в 2020 году двери.

Уверял, что ламинат. За одну дверь взял 7500 рублей. Потом я в магазине посмотрел, такие двери 2000-3000 рублей стоят.
Дмитрий Мотренко

Ранее изданию «Фонарь» Гончаров рассказал, что у его клиентов нет к нему никаких претензий, а в случае неприятностей он быстро «закрывает все вопросы».

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в судах с 2015 года Гончаров выступал в качестве ответчика 58 раз. Из их 28 раз — в Свердловском районном суде Белгорода, 18 раз — в Октябрьском районном суде Белгороде, восемь раз — в Белгородском районном суде, два раза — в Прохоровском районном суде и по одному в Яковлевском районном суде и в Белгородском областном суде. Сам предприниматель родом из Ташкентской области (Узбекистан).

В базе судебных приставов значится, что у Егора Гончарова из Узбекистана, 1975 года рождения имеются многочисленные задолженности: взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц и долг по оплате госпошлин. В ряде случаев приставы не смогли найти у должника имущество или установить его местонахождение. Всего было завершено 23 производства на сумму 81 689 рублей.

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#Кристина Семенчук#Жалоба#Суд#ИП#Общество#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область#Егор Гончаров
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