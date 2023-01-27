Белгородцы вновь пожаловались на мастера по установке окон и дверей

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в судах с 2015 года Гончаров выступал в качестве ответчика 58 раз. Из их 28 раз — в Свердловском районном суде Белгорода, 18 раз — в Октябрьском районном суде Белгороде, восемь раз — в Белгородском районном суде, два раза — в Прохоровском районном суде и по одному в Яковлевском районном суде и в Белгородском областном суде. Сам предприниматель родом из Ташкентской области (Узбекистан).