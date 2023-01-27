Белгородцы дождались открытия нового приюта для бездомных животных

Ветврач рассказал, что собак после отлова обязательно помещают на карантин. В вольерах для содержания четвероногие проходят адаптацию, после чего их вакцинируют и стерилизуют. Через месяц собак выпускают. Если пёс ведёт себя агрессивно, то остаётся жить в приюте.