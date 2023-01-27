Белгородцы дождались открытия нового приюта для бездомных животных

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Новый приют открылся в Яковлевском горокруге в Строителе. В месте для содержания бездомных животных уже есть три собаки. В эксплуатацию приют сдали 11 декабря.
Общая площадь здания составила 200 кв. м. Внутри имеются административный блок, технические помещения, веткабинет, изолятор и душевая комната для собак. Также построили карантинные, послеоперационные вольеры и вольеры длительного содержания.
Ветврач рассказал, что собак после отлова обязательно помещают на карантин. В вольерах для содержания четвероногие проходят адаптацию, после чего их вакцинируют и стерилизуют. Через месяц собак выпускают. Если пёс ведёт себя агрессивно, то остаётся жить в приюте.
Всего в приюте 29 вольеров и две площадки для выгула. Осталось выполнить только озеленение. Работами подрядчик займётся в тёплую погоду.
До конца года планируется открыть такой же приют в Губкинском горокруге. Типовой объект в Шебекино не могут достроить из-за оперативной обстановки.
Напомним, ранее белгородцы были возмущены недостроенными приютами. Местная жительница интересовалась, почему сроки их строительства сильно затянулись.