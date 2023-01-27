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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Белгородцы дождались открытия нового приюта для бездомных животных

27 января 2023, 07:22
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Под Белгородом открыли приют для бездомных собак

Место для содержания животных заработало в Строителе Яковлевского горокруга. В стенах учреждения пока живут три собаки, сообщили в региональном правительстве.

Новый приют открылся в Яковлевском горокруге в Строителе. В месте для содержания бездомных животных уже есть три собаки. В эксплуатацию приют сдали 11 декабря.

Общая площадь здания составила 200 кв. м. Внутри имеются административный блок, технические помещения, веткабинет, изолятор и душевая комната для собак. Также построили карантинные, послеоперационные вольеры и вольеры длительного содержания.

Ветврач рассказал, что собак после отлова обязательно помещают на карантин. В вольерах для содержания четвероногие проходят адаптацию, после чего их вакцинируют и стерилизуют. Через месяц собак выпускают. Если пёс ведёт себя агрессивно, то остаётся жить в приюте.

Всего в приюте 29 вольеров и две площадки для выгула. Осталось выполнить только озеленение. Работами подрядчик займётся в тёплую погоду.

До конца года планируется открыть такой же приют в Губкинском горокруге. Типовой объект в Шебекино не могут достроить из-за оперативной обстановки.

Напомним, ранее белгородцы были возмущены недостроенными приютами. Местная жительница интересовалась, почему сроки их строительства сильно затянулись.

Фото: страница Юлии Щедриной ВК
Белгородцы возмущены ситуацией с недостроенными приютами для бездомных животных
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#Наталья Корявых#Общество#Приют для животных#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Приют#Бездомные собаки
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