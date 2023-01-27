Белгородцев встревожили доносившиеся со стороны ЛНР громкие звуки

Неспокойно 27 января, судя по всему, было в Ровеньском районе. Глава муниципалитета Татьяна Киричкова успокоила местных жителей и объяснила, что громкие звуки связаны с плановой работой российских военнослужащих. Шум, по её словам, доносился со стороны ЛНР. Людей просят сохранять спокойствие.