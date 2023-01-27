Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Белгородцев встревожили доносившиеся со стороны ЛНР громкие звуки

27 января 2023, 10:22
Фото: Bel.ru
В Ровеньском районе слышны громкие звуки. Глава муниципалитета Татьяна Киричкова предупредила жителей, что это связано с плановой работой ВС РФ.
Сюжет
СВО

Неспокойно 27 января, судя по всему, было в Ровеньском районе. Глава муниципалитета Татьяна Киричкова успокоила местных жителей и объяснила, что громкие звуки связаны с плановой работой российских военнослужащих. Шум, по её словам, доносился со стороны ЛНР. Людей просят сохранять спокойствие.

Ранее Киричкова уже объясняла природу громких звуков в Ровеньском районе.

Тем временем жителям Щетиновки в Белгородском районе пришли СМС-сообщения об обстрелах. Белгородцев попросили срочно спуститься в укрытия. Официальной информации об атаке на населённый пункт не было.

ВСУ возобновили обстрел Белгородской области: людей просят срочно уйти в укрытия
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков рассказал о последствиях нового обстрела под БелгородомНовые обстрелы: ВСУ вновь открыли огонь по белгородским населённым пунктамС начала СВО от обстрелов в Белгородской области пострадали 16 школ
#Наталья Корявых#ВС РФ#Белгородская область#Ровеньский район#ЛНР#Громкие звуки#Спецоперация#СВО#Татьяна Киричкова
Подпишитесь
Экс-спикер Белгородской облдумы Ольга Павлова нашла новую работу в Москве
Сегодня, 08:24
ВСУ возобновили обстрел Белгородской области: людей просят срочно уйти в укрытия
Сегодня, 08:54
Белгородка отсудила у больницы 500 тысяч за оставленную в её теле метровую салфетку
Сегодня, 12:13
Сестра переживавшей за Деда Мороза девочки попросила помощи для своей лошади
Сегодня, 07:16
В Белгородской области не действует «сельская ипотека» под 0,1%
Сегодня, 09:46
Рельсовый автобус Белгород — Воронеж запустят по воскресеньям
Сегодня, 11:21