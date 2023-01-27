Белгородцев встревожили доносившиеся со стороны ЛНР громкие звуки

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Неспокойно 27 января, судя по всему, было в Ровеньском районе. Глава муниципалитета Татьяна Киричкова успокоила местных жителей и объяснила, что громкие звуки связаны с плановой работой российских военнослужащих. Шум, по её словам, доносился со стороны ЛНР. Людей просят сохранять спокойствие.
Ранее Киричкова уже объясняла природу громких звуков в Ровеньском районе.
Тем временем жителям Щетиновки в Белгородском районе пришли СМС-сообщения об обстрелах. Белгородцев попросили срочно спуститься в укрытия. Официальной информации об атаке на населённый пункт не было.